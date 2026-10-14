इश्क, शक और मर्डर मिस्ट्री: धारदार हथियार से हत्या, फिर घर पहुंचाया शव; नालंदा में पत्नी और प्रेमी हिरासत में

संवाद सूत्र, कतरीसराय (नालंदा)। नालंदा जिले के कतरीसराय थाना क्षेत्र में पुनेश्वर मांझी की धारदार हथियार से हत्या का मामला सामने आया है। मृतक तरौनी गांव का निवासी था। घटना बादी मोड़ से बहादुरगंज जाने वाले ग्रामीण मार्ग पर मुंशी पैन पुल के निकट दरगाह के पास सरकारी जमीन पर बनी झोपड़ी में हुई।

पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी कमुधा देवी और उसके कथित प्रेमी टुनटुन चौधरी उर्फ मुखिया को हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। झोपड़ी में हुई हत्या, घर पहुंचाया गया शव मिली जानकारी के अनुसार, पुनेश्वर मांझी दरगाह के पास सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहता था। देर रात इसी झोपड़ी में उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद शव को करीब दो किलोमीटर दूर तरौनी गांव स्थित उसके घर पहुंचा दिया गया। भोर में मृतक की पत्नी के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

मृतक के शरीर पर चोट के निशान, धारदार हथियार से वार की आशंका पुलिस के अनुसार, मृतक के दोनों पैर टूटे हुए थे और माथे पर गहरा जख्म मिला। शरीर पर भी चोट के निशान पाए गए। आरोप है कि शव को घर लाने के बाद वहां गिरे खून को पानी से साफ किया गया था।

पुलिस इन परिस्थितियों की जांच कर रही है, ताकि घटना के क्रम और इसमें शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाया जा सके। पत्नी के कथित प्रेम संबंध के एंगल से जांच थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना सुबह मिली थी। इसके बाद वह अपर थानाध्यक्ष आदित्य कुमार और एसआई संजय कुमार सिंह के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। परिजनों से पूछताछ के दौरान मृतक की पत्नी कमुधा देवी और बहादुरगंज निवासी टुनटुन चौधरी उर्फ मुखिया के बीच कथित संबंध की बात सामने आई। बताया गया कि पुनेश्वर मांझी इस संबंध का विरोध करता था। पुलिस इस पहलू को भी जांच में शामिल कर रही है। हालांकि, हत्या की वजह और आरोपितों की भूमिका की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। पत्नी और कथित प्रेमी से पूछताछ, हथियार बरामद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी और टुनटुन चौधरी उर्फ मुखिया को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार, महिला के पास से एक छोटा मोबाइल फोन और टुनटुन के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है।