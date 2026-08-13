Bihar Crime News: नालंदा में नाली का विवाद में खूनी संघर्ष, गोली गलने से युवक की मौत

जागरण संवाददाता, बिहार शरीफ। चिकसौरा थाना क्षेत्र के गोंदुविगहा गांव में नाली-गली के विवाद ने गुरुवार को खूनी रूप ले लिया। विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गांव निवासी विजय पासवान के 30 वर्षीय पुत्र अजय कुमार के रूप में हुई है। युवक के सीने में गोली लगी थी।

परिजनों के अनुसार, तीन दिन पहले नाली और रास्ते के विवाद को लेकर दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच मारपीट हुई थी। सामाजिक लोगों और पुलिस की पहल पर उस समय मामला शांत करा दिया गया था। गुरुवार सुबह इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में फिर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला लाठी-डंडे से मारपीट तक पहुंच गया। इसी दौरान अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। गोलीबारी से गांव में अफरातफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इसी बीच अजय कुमार को सीने में गोली लग गई। वह खून से लथपथ होकर मौके पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।