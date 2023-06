स्वजन के मुताबिक आरोपी भांजे ने मामी का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था। जिसे वायरल करने की धमकी देकर बीते एक साल से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी कहता था मैं जैसा बोलता हूं आप वैसा ही करो नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगा। स्वजनों ने भी उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद पत्नी ने 6 जून 2023 को भांजे की करतूत के कारण फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी।

पत्नी की मौत से डिप्रेशन का शिकार हुए युवक ने की आत्महत्या।

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : बिहार थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में पत्नी के आत्‍महत्‍या कर जान देने के बाद तनाव में चल रहे पति ने भी फांसी पर लटक कर जान दे दी। पत्नी की मौत के 21 दिन बाद मंगलवार की सुबह पति ने भी खुदकुशी कर ली। दंपती अपने भांजे से परेशान था। बताया जा रहा है कि मरने वाले युवक के 19 वर्षीय भांजे अमित कुमार ने मामी और मामा की अश्लील वीडियो बना ली थी। वह वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा था। इससे परेशान होकर पहले पत्नी ने फिर पति ने आत्महत्या कर ली। इधर, परिवार ने पुलिस को बिना सूचना दिए ही मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। एक साल से कर रहा था ब्लैक स्वजन के मुताबिक, आरोपी भांजे ने मामी का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था। जिसे वायरल करने की धमकी देकर बीते एक साल से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी कहता था, ''मैं जैसा बोलता हूं, आप वैसा ही करो नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगा। स्वजनों ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद पत्नी ने 6 जून, 2023 को भांजे की करतूत के कारण फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पत्नी की मौत के बाद से परेशान था पत्नी की मौत के बाद से पति डिप्रेशन में था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मंगलवार की सुबह जब घर के लोग उठे तो युवक पंखे के सहारे फंदे से लटका हुआ पाया, जिसके बाद घर में चीख-पुकार मच गई। इसके बाद स्वजन ने बिना पुलिस को जानकारी दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। दोनों की शादी 2013 में हुई थी। दंपती के तीन बच्चे हैं, जो फिलहाल घर में ही रह रहे हैं।

Edited By: Deepti Mishra