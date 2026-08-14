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    गायब हुईं दो लड़कियां तो नालंदा पुलिस ने खोज निकाला, थाने पहुंचते ही सामने आई चौंकाने वाली बात

    By Vinay Kumar Edited By: vyas Chandra
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 08:44 AM (IST)

    नालंदा के परवलपुर में गायब हुई दो लड़कियां पुलिस द्वारा बरामद की गईं, जिन्होंने थाने में एक-दूसरे के साथ रहने और शादी करने की इच्छा जताई। ...और पढ़ें

    नालंदा की दो लड़कि‍यां आपस में शादी पर अड़ीं। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    नालंदा की दो लड़कि‍यां आपस में शादी पर अड़ीं। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    HighLights

    1. परवलपुर में गायब दो लड़कियां बरामद की गईं।

    2. थाने में दोनों ने साथ रहने की इच्छा जताई।

    3. चार घंटे बाद परिवार उनकी इच्छा पर सहमत।

    संवाद सूत्र, परवलपुर। नालंदा के परवलपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई, जब दो लड़कियों के गायब होने की सूचना पर पुलिस दोनों को बरामद कर थाने लाई।

    इसके बाद करीब चार घंटे तक थाना परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दोनों लड़कियां एक-दूसरे से अलग होने को तैयार नहीं थीं और साथ रहने की बात पर अड़ी रहीं। 

    क‍िडनैप‍िंंग की सूचना पर पहुंची पुलिस  

    जानकारी के अनुसार, बुधवार करीब दो बजे परवलपुर थाना पुलिस को दो लड़कियों के अपहरण की सूचना मिली। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष रौशन कुमार के निर्देश पर पुलिस टीम सक्रिय हुई।

    एक गांव में पहुंचकर दोनों लड़कियों को बरामद किया। पुलिस दोनों को लेकर परवलपुर थाने पहुंची। थाना लाने के बाद जब पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो दोनों ने एक-दूसरे के साथ रहने तथा शादी करने की इच्छा जताई।

    दोनों के इस फैसले की जानकारी मिलने के बाद थाना परिसर में स्थिति कुछ देर के लिए असमंजसपूर्ण हो गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों लड़कियों के स्‍वजन को थाना बुलाया।

    इसके बाद थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने दोनों पक्षों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया। बताया गया कि दोनों लड़कियां एक-दूसरे से दूर जाने के लिए तैयार नहीं थीं।

    साथ रहने पर अड़ी रहीं दोनों लड़कि‍यां

    इस दौरान दोनों लगातार एक-दूसरे के साथ रहने की बात कहती रहीं। दोनों का कहना था कि वे एक-दूसरे के साथ ही जिंदगी बिताना चाहती हैं।

    करीब चार घंटे तक थाना परिसर में परिजनों, पुलिस और दोनों लड़कियों के बीच बातचीत का दौर चलता रहा। अंततः पुलिस के समझाने के बाद दोनों परिवारों ने मामले को स्वीकार करते हुए दोनों की इच्छा का सम्मान करने पर सहमति जताई।

    थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने दोनों पक्षों को समझाते हुए मामले को शांत कराया। करीब चार घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम के बाद थाना परिसर का माहौल सामान्य हुआ।

    घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। पुलिस ने मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की।