गायब हुईं दो लड़कियां तो नालंदा पुलिस ने खोज निकाला, थाने पहुंचते ही सामने आई चौंकाने वाली बात

संवाद सूत्र, परवलपुर। नालंदा के परवलपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई, जब दो लड़कियों के गायब होने की सूचना पर पुलिस दोनों को बरामद कर थाने लाई।

इसके बाद करीब चार घंटे तक थाना परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दोनों लड़कियां एक-दूसरे से अलग होने को तैयार नहीं थीं और साथ रहने की बात पर अड़ी रहीं।

क‍िडनैप‍िंंग की सूचना पर पहुंची पुलिस

जानकारी के अनुसार, बुधवार करीब दो बजे परवलपुर थाना पुलिस को दो लड़कियों के अपहरण की सूचना मिली। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष रौशन कुमार के निर्देश पर पुलिस टीम सक्रिय हुई।

एक गांव में पहुंचकर दोनों लड़कियों को बरामद किया। पुलिस दोनों को लेकर परवलपुर थाने पहुंची। थाना लाने के बाद जब पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो दोनों ने एक-दूसरे के साथ रहने तथा शादी करने की इच्छा जताई।

दोनों के इस फैसले की जानकारी मिलने के बाद थाना परिसर में स्थिति कुछ देर के लिए असमंजसपूर्ण हो गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों लड़कियों के स्‍वजन को थाना बुलाया। इसके बाद थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने दोनों पक्षों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया। बताया गया कि दोनों लड़कियां एक-दूसरे से दूर जाने के लिए तैयार नहीं थीं। साथ रहने पर अड़ी रहीं दोनों लड़कि‍यां इस दौरान दोनों लगातार एक-दूसरे के साथ रहने की बात कहती रहीं। दोनों का कहना था कि वे एक-दूसरे के साथ ही जिंदगी बिताना चाहती हैं। करीब चार घंटे तक थाना परिसर में परिजनों, पुलिस और दोनों लड़कियों के बीच बातचीत का दौर चलता रहा। अंततः पुलिस के समझाने के बाद दोनों परिवारों ने मामले को स्वीकार करते हुए दोनों की इच्छा का सम्मान करने पर सहमति जताई।