नालंदा में मामूली विवाद पर चली गोलियां, 25 साल के युवक की मौत; भाई अस्पताल में भर्ती
थरथरी के संतन बिगहा गांव में गोतिया के बीच हुए विवाद में फायरिंग हुई, जिसमें 25 वर्षीय संजीव कुमार यादव ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, थरथरी (नालंदा)। थरथरी थाना क्षेत्र के संतन बिगहा गांव में मंगलवार की रात गोतिया के बीच चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया।
करीब 11 बजे हुई फायरिंग में गोली लगने से 25 वर्षीय संजीव कुमार यादव की मौत हो गई। वहीं, उसका भाई कविन्द्र यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। सूचना मिलने पर थरथरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।
दो दिन पूर्व भी हुआ था विवाद
ग्रामीणों के अनुसार, दो दिन पूर्व धान के खेत में निकौनी करने के दौरान नंदु यादव और भोनु यादव के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद नंदु यादव के समर्थन में कुछ लोग भोनू यादव के घर पहुंचे थे।
इसी दौरान मामला और बढ़ गया। बताया जाता है कि मिथिलेश यादव ने दो दिन पहले हुए विवाद को लेकर दोबारा झगड़ा करने से मना किया था। इसी बात को लेकर बाद में मिथलेश यादव और नंदु यादव के बीच विवाद हो गया।
बताया जाता है कि इसी विवाद के दौरान फायरिंग हुई। गोली लगने से संजीव कुमार यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर
वहीं, उनके भाई कविन्द्र यादव भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।ग्रामीणों ने बताया कि विवाद में शामिल दोनों पक्षों के लोग आपस में गोतिया हैं।
मामूली विवाद से शुरू हुआ मामला देखते ही देखते हिंसक हो गया और फायरिंग तक पहुंच गया। थानाध्यक्ष अरविन्द कुमार ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।
फायरिंग के कारणों, घटना में शामिल लोगों और गोली चलाने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद घटना की स्थिति और स्पष्ट होगी।