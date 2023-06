नालंदा में बेखौफ बदमाश: कारोबारी के घर लूट के इरादे से घुसे थे अपराधी, विरोध करने पर दादी-पोते की कर दी हत्या

Bihar Crime News बिहार के नालंदा के एक गांव में बदमाशों ने दिन-दहाड़े एक दवा व्यवसायी के घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। लूटपाट के दौरान दादी ने जब लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने दवा व्यवसायी अंजन पटेल के 4 साल के बेटे और मां की गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ था।

दवा दुकान कर्मी के घर लूटपाट, विरोध करने पर दादी और पोते की गला दबाकर हत्या

संवादसूत्र, नालंदा: नालंदा में परबलपुर के करणबीघा गांव में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक दवा व्यवसायी के घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। लूटपाट के दौरान जब दादी ने बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने दवा व्यवसायी अंजन पटेल के 4 साल के बेटे अंश पटेल और मां मीना देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि कारोबारी के दरवाजे पर बंधी गाय जब भूख के कारण रंभाने लगी, तब एक पड़ोसी महिला कारोबारी के घर गई, घर का दृश्य देखते ही वह दंग रह गई। उसने देखा कि दादी और पोते का शव खाट पर पड़ा है। दोनों की गर्दन में कपड़े का फंदा कसा है। सामान भी इधर-उधर बिखरा पड़ा है। घर में अकेले थे दादी और पोते मृतका के बेटे अंजन पटेल का बिहार शरीफ में दवा का कारोबार है। सुबह-सुबह वह वह बिहार शरीफ चले आए थे। घर में सिर्फ उनकी मां और उनका बेटा ही मौजूद था। दोपहर में बदमाश उसके घर में दाखिल हुए और लूटपाट की कोशिश करने लगे। पिछले दरवाजे घर में घुसे थे बदमाश कारोबारी की मां ने जब लूटपाट का विरोध किया तो बदमाशों ने दादी और पोते की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों की मानें तो बदमाश पिछले दरवाजे से घर में दाखिल होकर घटना को अंजाम देने के बाद दोनों शव को चारपाई पर लिटा दिया। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही मिलते ही हिलसा डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद गांव पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। डीएसपी ने बताया कि मौके पर डॉग स्क्वाड बुलाया गया है। घटना की जानकारी देर शाम मिली। जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल गांव में मातम पसरा है। स्वजन का रोकर बुरा हाल है।

