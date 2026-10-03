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नालंदा में रास्ते के विवाद ने लिया खूनी रूप, चौकीदार के भतीजे के पेट में मारी गोली; गांव में तनाव

By Rakesh Kumar (birendra) Edited By: vyas Chandra
Published: Sat, 03 Oct 2026 04:36 PM (IST)

चंडी थाना क्षेत्र के भटन्ना बिगहा में रास्ते के पुराने विवाद को लेकर एक व्यक्ति सुरेंद्र यादव को गोली मार ...और पढ़ें

अस्‍पताल में चल रहा सुरेंद्र यादव का इलाज। जागरण

अस्‍पताल में चल रहा सुरेंद्र यादव का इलाज। जागरण

HighLights

  1. चंडी में रास्ते के विवाद में सुरेंद्र यादव को गोली मारी गई।

  2. चौकीदार के भतीजे सुरेंद्र यादव को पेट में गोली लगी, गंभीर हालत।

  3. घायल को बिहारशरीफ जिला अस्पताल रेफर, पुलिस जांच में जुटी।

संवाद सहयोगी, चंडी (नालंदा)। चंडी थाना क्षेत्र के भटन्ना बिगहा में गोतिया से रास्ता विवाद में एक व्‍यक्‍त‍ि को गोली मार दी गई। जख्‍मी का नाम सुरेंद्र यादव है। वे चौकीदार सिकंदर यादव के भतीजे हैं। 

पेट में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल व्‍यक्‍त‍ि को जिला अस्‍पताल रेफर किया गया है। बिहारशरीफ स्‍थ‍ित ज‍िला अस्‍पताल में इलाज चल रहा है।  

बताया गया कि सुरेंद्र यादव और मुकेश यादव के बीच रास्‍ता विवाद को लेकर पुराना विवाद है। शनिवार दोपहर उस विवाद ने तूल पकड़ लिया। 

पेट में कट्टा सटाकर मारी गोली 

झगड़े की सूचना पर सुरेंद्र यादव के पुत्र बिहारशरीफ से गांव आए थे। इसी क्रम में विवाद ने खूनी रूप अख्तियार कर लिया। सुरेंद्र यादव को पेट में कट्टा सटाकर गोली मार दी गई।

गोली लगने के बाद सुरेंद्र यादव को स्‍वजन बाइक पर ब‍िठाकर अस्‍पताल के लिए तेजी से निकले। इसी बीच चंडी बाजार में सुरेंद्र यादव बेहोश होकर बाइक से ग‍िर गए। स्‍थानीय लोगों की सहायता से उन्‍हें चंडी अस्‍पताल पहुंचाया गया। 

गांव में तनाव की स्‍थ‍िति‍, पुल‍िस की नजर 

वहां प्राथम‍िक उपचार के बाद डॉक्‍टर ने जिला अस्‍पताल के लिए रेफर कर दिया। सूचना पर थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार झा भी अस्‍पताल पहुंचे और जख्‍मी से जानकारी ली। 

आरोपित की ग‍िरफ्तारी के लिए पुलिस संबंध‍ित स्‍थानों पर छापामारी कर रही है। घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया है। पुलिस की टीम स्थिति पर नजर रख रही है।