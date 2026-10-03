नालंदा में रास्ते के विवाद ने लिया खूनी रूप, चौकीदार के भतीजे के पेट में मारी गोली; गांव में तनाव

संवाद सहयोगी, चंडी (नालंदा)। चंडी थाना क्षेत्र के भटन्ना बिगहा में गोतिया से रास्ता विवाद में एक व्‍यक्‍त‍ि को गोली मार दी गई। जख्‍मी का नाम सुरेंद्र यादव है। वे चौकीदार सिकंदर यादव के भतीजे हैं।

पेट में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल व्‍यक्‍त‍ि को जिला अस्‍पताल रेफर किया गया है। बिहारशरीफ स्‍थ‍ित ज‍िला अस्‍पताल में इलाज चल रहा है।

बताया गया कि सुरेंद्र यादव और मुकेश यादव के बीच रास्‍ता विवाद को लेकर पुराना विवाद है। शनिवार दोपहर उस विवाद ने तूल पकड़ लिया।

पेट में कट्टा सटाकर मारी गोली

झगड़े की सूचना पर सुरेंद्र यादव के पुत्र बिहारशरीफ से गांव आए थे। इसी क्रम में विवाद ने खूनी रूप अख्तियार कर लिया। सुरेंद्र यादव को पेट में कट्टा सटाकर गोली मार दी गई।

गोली लगने के बाद सुरेंद्र यादव को स्‍वजन बाइक पर ब‍िठाकर अस्‍पताल के लिए तेजी से निकले। इसी बीच चंडी बाजार में सुरेंद्र यादव बेहोश होकर बाइक से ग‍िर गए। स्‍थानीय लोगों की सहायता से उन्‍हें चंडी अस्‍पताल पहुंचाया गया।