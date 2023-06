Nalanda: दिल्ली की किशोरी से थरथरी के किशोर को हुआ प्यार; गांव आकर रचा ली शादी, अब पुलिस ने किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की एक टीम ने नालंदा के एक गांव से एक किशोर को उसकी प्रेमिका के साथ पकड़कर दिल्ली ले गई है। किशोर पर अपनी प्रेमिका जोकि एक किशोरी है को भगाने का आरोप है। किशोरी प्रेमिका को साथ गांव लाने के बाद किशोर युवक ने बीते सोमवार को गांव के निकट मुड़ला स्थान स्थित बजरंग बली मंदिर के आगे शादी कर ली थी।

दिल्ली पुलिस ने थरथरी के किशोर युवक को किया गिरफ्तार। प्रतीकात्मक फोटो

संवाद सूत्र,नालंदा: दिल्ली पुलिस की एक टीम ने नालंदा के थरथरी थानाक्षेत्र के एक गांव से एक किशोर को उसकी प्रेमिका के साथ पकड़कर दिल्ली ले गई है। किशोर पर अपनी प्रेमिका, जोकि एक किशोरी है; को भगाने का आरोप है। किशोरी प्रेमिका को साथ गांव लाने के बाद किशोर युवक ने बीते सोमवार को गांव के निकट मुड़ला स्थान स्थित बजरंग बली मंदिर के आगे शादी कर ली थी। उन दोनों को थरथरी पुलिस ने उसी दिन पकड़ा था। दिल्ली में मामला दर्ज होने के कारण थरथरी थाने की पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी। मौसी के यहां रहने के दौरान किशोरी के संपर्क में आया था युवक आरोपी किशोर नौकरी की तलाश में दिल्ली गया था। इस दौरान वह दिल्ली में रहने वाली अपनी मौसी के यहां रुका हुआ था। मौसी के यहां रहने के दौरान ही वह किशोरी के संपर्क में आया था। इसके बाद दोनों में धीरे-धीरे दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। पिता ने किया पुलिस के हवाले कुछ समय बीतने के बाद किशोर युवक ने किशोरी प्रेमिका को बहला-फुसलाकर अपने गांव ले आया। लड़की के माता-पिता ने दिल्ली में स्थानीय थाने में प्राथमिकी कराई थी। इधर, किशोर के पिता को जब पूरी घटना की जानकारी हुई, तो उन्होंने दोनों को थरथरी थाने की पुलिस के हवाले कर दिया।

