लहेरी थाना के सोहनकुआं मोहल्ले में शनिवार को दिनदहाड़े बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगते ही युवक जमीन पर गिर पड़ा उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए विम्स पावापुरी रेफर कर दिया गया। जख्मी युवक नथुन यादव का 22 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार है। गोली युवक के पेट में लगी है।

नालंदा में बदमाशों ने युवक को दिनदहाड़े मारी गोली, विम्स रेफर; नशीला पदार्थ पीने को लेकर हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ: लहेरी थाना के सोहनकुआं मोहल्ले में शनिवार को दिनदहाड़े बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगते ही युवक जमीन पर गिर पड़ा उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए विम्स पावापुरी रेफर कर दिया गया। जख्मी युवक नथुन यादव का 22 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार है। गोली युवक के पेट में लगी है। राहुल कुमार के दोस्त संजय यादव ने बताया कि वह अपने मोहल्ले में ब्रह्म स्थान के समीप बैठा हुआ था। तभी उसके तीन अन्य दोस्त बिपिन, शशि और सुभाष वहां पहुंचे और किसी बात पर कहासुनी होने लगी। इसी बीच उसके एक दोस्त ने गोली चला दी, गोली राहुल के पेट में लग गई। नशे की लत के चलते बढ़ रहा क्राइम बताया जाता है कि यह पूरा विवाद (बीएस) नशीला पदार्थ पीने के मामले में हुआ है। सभी लोग बैठकर एक जगह बीएस पी रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इतने में ही राहुल को गोली मार दी गई। बिहारशरीफ में बीएस की लत में किशोर से लेकर युवा वर्ग आ रहे हैं। यही कारण है कि आए दिन छिनतई, लूट एवं चोरी की घटनाएं इन्हीं लोगों के द्वारा बीएस पीने को लेकर किया जा रहा है। इधर, घटना की जानकारी मिलते ही सदर डीएसपी शिब्ली नोमानी व थानाध्यक्ष दीपक कुमार अस्पताल पहुंचकर जख्मी युवक से घटना की जानकारी ली। डीएसपी ने बताया कि युवक से पूछताछ की गई है। युवक अभी घटना का स्पष्ट कारण नहीं बता पा रहा है । आस-पास में लगे सीसी कैमरे के फुटेज और अन्य माध्‍यम से बदमाशों की पहचान की गई है। जल्दी ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। थानाध्यक्ष ने कहा कि जख्मी भी अपराधी प्रवृत्ति का है।

