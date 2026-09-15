कौन हैं 'गुफापर के राजा'? 50 साल पुरानी गणपति पूजा, इस बार बिहार में रौद्र रूप में दर्शन

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ(नालंदा)। गणेश चतुर्थी पर बिहारशरीफ में श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। शहर के पुलपर स्थित गुफापर में विघ्नहर्ता भगवान गणेश भव्य पंडाल में ‘गुफापर के राजा’ के रूप में विराजमान हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और सुख-शांति व समृद्धि की कामना कर रहे हैं।

पूजा समिति से जुड़े अवधेश कुमार ने बताया कि यहां गणेश पूजा की परंपरा तीन दशक से भी अधिक पुरानी है। पूर्वजों ने दिया ‘गुफापर के राजा’ नाम अवधेश कुमार के अनुसार, पूजा समिति के पूर्वजों ने भगवान गणेश को ‘गुफापर का राजा’ नाम दिया था। तभी से स्थानीय लोग इसी नाम से गणपति की पूजा करते आ रहे हैं। हर वर्ष पंडाल और पूजा को पहले से अधिक भव्य बनाने का प्रयास किया जाता है। इस बार भी आकर्षक सजावट श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रही है। इस बार रौद्र रूप में दर्शन दे रहे गजानन इस वर्ष भगवान गणेश की प्रतिमा को रौद्र रूप में प्रस्तुत किया गया है। पंडाल में विशेष सजावट के साथ शंख ध्वनि और शिवनाथ के स्वरूप को भी महत्व दिया गया है।