नालंदा में पिता की क्रूरता: बेटे को थप्पड़ मारकर किया अधमरा, अस्पताल में मौत होने पर गांव के बाहर फेंका शव

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। तेलमर थाना क्षेत्र के बथानी पर गांव में चार वर्षीय मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान गांव निवासी सुनील मांझी के पुत्र सोनू कुमार के रूप में हुई है।

बच्चे की मौत के बाद शव को गांव के बाहर फेंके जाने की सूचना पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर तेलमर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ मॉडल अस्पताल भेज दिया।

पुलिस के अनुसार, मृतक के पिता सुनील मांझी ने पूछताछ में बताया कि सोनू पिछले दो-तीन वर्षों से कुपोषण से पीड़ित था। उसका स्थानीय स्तर पर इलाज कराया जा रहा था। बुधवार को बच्चा खाना खा रहा था। बीमारी और कमजोरी के कारण वह उठ नहीं सका और बैठे-बैठे ही शौच व पेशाब कर दिया। इसी बात पर गुस्से में पिता ने उसे दो-तीन थप्पड़ मार दिए। इसके बाद बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। पिता के अनुसार, बच्चे की हालत बिगड़ने पर उसे पहले कल्याण विगहा में इलाज के लिए ले जाया गया। वहां से बिहारशरीफ सदर अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर किया। इसी दौरान रास्ते में बच्चे की मौत हो गई।

डर के कारण शव फेंकने का आरोप बताया जाता है कि सुनील मांझी अपनी पत्नी, तीन बेटों और दो बेटियों के साथ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहता था। बच्चे की मौत के बाद परिवार के सदस्यों ने डर के कारण शव को गांव के बाहर फेंक दिया। कुछ ही देर में ग्रामीणों को इसकी जानकारी हो गई और गांव में शोर-शराबा शुरू हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।

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