राजगीर में बुजुर्ग ने पत्नी की गला रेतकर की हत्या; घटना के बाद खुद को किया पुलिस के हवाले

संवाद सहयोगी, राजगीर। थाना क्षेत्र के माली टोला मोहल्ले में शनिवार की सुबह घरेलू विवाद को लेकर एक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी।

घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान माली टोला निवासी 62 वर्षीय बच्ची देवी के रूप में हुई है, जबकि आरोपित पति 74 वर्षीय गिन्नी मालाकार बताया जाता है।

बताया जाता है कि शनिवार की सुबह पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसी दौरान गिन्नी मालाकार ने चाकू से पत्नी के गले पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपित पति ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।्र

घरेलू विवाद में दिया घटना को अंजाम घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। मृतका के पुत्र उपेंद्र मालाकार के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के पीछे घरेलू विवाद का कारण बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और विवाद के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है।