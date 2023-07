Bihar News नूरसराय थाना क्षेत्र में देवर ने अपने बड़े भाई की पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतका के पिता का आरोप है कि देवर ने मामले को आत्महत्या को मोड़ देना चाहा जिसके लिए उसने शव को फंदे से लटका दिया। नूरसराय थानाध्यक्ष ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।

अवैध संबंध के शक में देवर ने भाभी की पीटकर की हत्या, मामले को आत्महत्या बनाने की कोशिश

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ (नालंदा) : नूरसराय थाना क्षेत्र से हत्या का मामला सामने आया है। अजनौरा गांव में अवैध संबंध के शक में देवर ने बड़े भाई की पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, देवर ने भाभी की हत्या कर शव को फंदे से भी लटका दिया। दरअसल, वह मामले को आत्महत्या की घटना बनाना चाहता था। दो दिन पहले ही घर लौटी थी मृतका मृतका किराए के मकान पर रहती थी। उसका मायका नूरसराय थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में ही है। महिला अपने पति के साथ किसी दूसरे राज्य में रहकर रोजी-रोटी के लिए मेहनत मजदूरी किया करती थी। दो दिन पूर्व ही वह घर लौटी थी। मृतका अर्जुन रविदास की 26 वर्षीय पत्नी है, जिसका नाम आशा देवी है। मृतका की शादी छह साल पहले जहानाबाद के ओखरी गांव निवासी अर्जुन रविदास से हुई थी। देवर- भाभी के बीच हुई थी कहासुनी आरोप है कि दो दिन पहले उसके देवर ने गांव के किसी व्यक्ति से महिला को बात करते देखा था, जिसकी वजह से दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। गुस्से में आकर देवर ने भाभी की बेरहमी से पिटाई की। वह तब तक पीटता रहा जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। मरने के बाद उसे फंदे से लटका कर सारा परिवार घर छोड़कर फरार हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार आसपास के लोगों ने महिला के मायके में घटना की सूचना दी। पिता का आरोप है कि देवर ने पीट-पीटकर उसकी हत्या की तथा शव को फंदे से लटका कर वारदात को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। नूरसराय थानाध्यक्ष कुणाल कुमार सिंह ने बताया कि मायके वालों की सूचना पर पुलिस ने गांव पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।

