    चुनाव जीतने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, पिता को दी श्रद्धांजलि

    By Rakesh Kumar (birendra) Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:23 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल्याण बिगहा में अपने पिता रामलखन सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ग्राम देवी मंदिर में पूजा की और स्मृति वाटिका में माल्यार्पण किया। स्वजनों और विधायकों से मुलाकात के बाद, उन्होंने तालाब में मछलियों को दाना डाला और जनता की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।

    अपने गांव पहुंचे सीएम नीतीश कुमार

    संवाद सूत्र,हरनौत (नालंदा)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कल्याण बिगहा में पिता वैद्य और स्वतंत्रता सेनानी रामलखन सिंह को श्रद्धांजलि दी। वे सुबह पौने दस बजे पैतृक गांव कल्याण बिगहा पहुंचे। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने उनका स्वागत किया। 

    मुख्यमंत्री ने हमेशा की तरह सर्वप्रथम ग्राम देवी मंदिर में पूजा की। उसके बाद सीधे पिता की स्मृति स्थल कविराज राम लखन सिंह स्मृति वाटिका में प्रवेश किए और पिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। मां परमेश्वरी देवी और पत्नी मंजू सिन्हा की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किए। 

    चाय पीने के बाद भागलपुर के लिए निकले

    मुख्यमंत्री दस बजे वाटिका से निकल पैतृक घर गए। वहां स्वजन, सांसद और जिले के विधायकों से बात की। हल्का नाश्ता किए। चाय पी और भागलपुर के लिए प्रस्थान कर गए। वे लगभग बीस मिनट घर में बिताए। वाटिका से घर जाने के दौरान कुछ लोगों की समस्याएं सुनीं और उसके समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर

    इस दौरान मुख्यमंत्री के बड़े भाई सतीश कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार , हिलसा के विधायक कृष्णा मुरारी शरण, अस्थावां के विधायक डॉ.जितेन्द्र कुमार, राजगीर के विधायक कौशल किशोर, इस्लामपुर के विधायक रूहेल रंजन, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी और ललन सर्राफ वहां मौजूद रहे।

    इसके साथ ही जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा, पूर्व विधायक ई. सुनील कुमार, जद(यू) के जिलाध्यक्ष मो. अरशद , हरनौत के विधायक पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह के पुत्र जदयू जिला उपाध्यक्ष अनिल कुमार, जद(यू) जिला कोषाध्यक्ष रंजीत कुमार, जदयू प्रखंड अध्यक्ष रविकांत कुमार, ग्रामीण अवधेश सिंह, रजनीश कुमार आदि अन्य उपस्थित थे।

    तालाब में मछलियों को दाने डाले

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घर के अहाते स्थित तालाब में मछलियों को दाने डाले। कल्याण बिगहा में मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक जितेन्द्र राणा, पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम, नालंदा एसपी भारत सोनी और डीडीसी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कीर्तन मंडली ने भजन और निर्गुण प्रस्तुत की।