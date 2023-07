9 साल के मासूम से शिक्षक का 'इंतकाम', बच्चे को मीट काटने वाले चाकू से गोदा; दिनदहाड़े शरीर पर किए 12 वार

बिहारशरीफ में पड़ोस में रहने वाले एक शिक्षक ने 9 साल के बच्चे की निर्ममता से हत्या कर दी। आरोपित शिक्षक ने मीट काटने वाले चाकू से मासूम के शरीर पर 12 वार किए। खून से लथपथ बच्चे को लेकर स्वजन अस्पताल पहुंचे लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत के बाद मां का रो-रोकर बुरा हाल है।

9 साल के बच्चे को 12 बार चाकू मारकर पड़ोसी शिक्षक ने की हत्या। जागरण

Your browser does not support the audio element.

नालंदा, जागरण संवाददाता। नालंदा के बिहारशरीफ स्थित सिलाव थाना क्षेत्र के कड़ाह मोहल्ले में बुधवार की सुबह पड़ोस में रहने वाले एक शिक्षक ने 9 साल के बच्चे की निर्ममता से हत्या कर दी। आरोपित शिक्षक ने मीट काटने वाले चाकू से मासूम के शरीर पर 12 वार किए। मृतक मासूम की पहचान मोहम्मद शफीक के रूप में की गई है। वह चौथी क्लास में पढ़ता था। बताया गया कि बच्चा घर से खेलने के लिए निकला था। तभी टीचर ने उसे रोका और मीट काटने वाले चाकू से ताबड़तोड़ 12 वार कर दिए। आनन-फानन में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्चे के परिवार से था शिक्षक का विवाद पुलिस की मानें तो नाली में पानी गिराने को लेकर पड़ोसी शिक्षक से बच्चे के परिवार का विवाद हुआ था। इसका बदला लेने के लिए उसने बच्चे की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपित शिक्षक भागने लगा, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपित शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि आरोपित शिक्षक मो. फिरोज को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्वजन ने बताया कि वो घर से खेलने के लिए निकला था। जैसे ही बाहर पहुंचा, पड़ोसी शिक्षक मोहम्मद फिरोज ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। वह खून से लथपथ हो गया था। तीन भाइयों में सबसे बड़ा था मृतक बच्चे को लेकर स्वजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत के बाद मां का रो-रोकर बुरा हाल है। मोहम्मद शफीक तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। वहीं, आरोपित कतरीसराय प्रखंड में शिक्षक के पद पर कार्यरत है। शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया है।

Edited By: Aditi Choudhary