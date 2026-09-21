जमीन से निकलती आग की लपटों से बिहारशरीफ में मचा हड़कंप, बुझाने के बाद फिर भड़की आग; गैस रिसाव की आशंका

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। शहर के मेहरपर इलाके में सोमवार को जमीन से लगातार आग की लपटें निकलने से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

जमीन से आग की लपटें निकलती देख स्थानीय लोगों ने किसी बड़ी घटना की आशंका जताते हुए इसकी सूचना प्रशासन को दी। इसके बाद फायर ब्र‍िगेड की टीम पहुंची। जांच-पड़ताल की जा रही है।

गेल की पाइपलाइन से रिसाव की आशंका

बताया जाता है कि बिहारशरीफ शहर में गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन बिछी हुई है। ऐसे में जमीन से लगातार आग निकलने की घटना को लेकर गैस रिसाव की आशंका जताई जा रही है।