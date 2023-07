Bihar Crime News: दोस्त ही निकला किडनैपर, पैसों की खातिर स्कूल संचालक को उठाया और मांगी 30 लाख फिरौती

Bihar Crime बिहारशरीफ के दीपनगर इलाके के समस्ती गांव के समीप जमीन देखने के बहाने दोस्त ने ही बुलाकर स्कूल संचालक वाल्मीकि कुमार पटेल का अपहरण कर 30 लाख फिरौती की मांग की। संचालक की पत्नी ने मीरा कुमारी ने इस संबंध में दीपनगर थाना में मामला दर्ज करायी। पुलिस के दबिश के कारण बदमाशों ने उसे गिरियक थाना क्षेत्र के खराट मोड़ के पास छोड़कर फरार हो गये।

पुलिस की दबिश के बाद छोड़कर भागा। (प्रतीकात्मक फोटो)

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ: बिहारशरीफ के दीपनगर इलाके के समस्ती गांव के समीप जमीन देखने के बहाने दोस्त ने ही बुलाकर स्कूल संचालक वाल्मीकि कुमार पटेल का अपहरण कर 30 लाख फिरौती की मांग की । नवादा जिला के मीर बिगहा निवासी संचालक की पत्नी ने मीरा कुमारी ने इस संबंध में दीपनगर थाना में मामला दर्ज करायी। मामला दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस के दबिश के कारण बदमाशों ने उसे गिरियक थाना क्षेत्र के खराट मोड़ के पास छोड़कर फरार हो गये। शिक्षक ने बताया कि जमीन देखने के बहाने बुलाकर उसके दोस्त और सात अन्य साथियों ने समस्ती गांव से अपहरण कर भागलपुर और बांका जंगल में ले जाकर रखा था। किडनैपिंग के बाद बदमाशों ने पहले तो 30 लाख की मांग की। परिवार और किडनैपर्स के बीच काफी मोल-भाव होने के बाद आठ लाख पर बात बनी। सदर डीएसपी डॉ शिब्ली नोमानी ने बताया कि एसबीएम एकेडमी के संचालक को उसके ही दोस्त सौरभ कुमार और अन्य ने मिलकर 10 जुलाई को अपहरण कर लिया था। इस संबंध में उनकी पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस दबिश के कारण शिक्षक को सकुशल बरामद कर लिया गया। नामजद आरोपितो की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

Edited By: Mohit Tripathi