बिहार: महज पांच हजार रुपये के लिए पीट-पीटकर ले ली महिला की जान, करंट लगने के एवज में पड़ोसी ने रखी थी यह मांग

Bihar Crime News मतृका की पहचान भागमल बिगहा गांव निवासी मृतका किरण देवी के तौर पर हुई है। घटना के बारे में मृतका किरण देवी के भाई ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले पड़ोस के अजीत की पत्नी को करंट लग गया था। इसी बहाने अजीत की पत्नी हमारी बहन किरण देवी से पांच हजार की मांग करती थी।

महज पांच हजार रुपये के लिए महिला की पीट-पीट कर हत्या। तस्‍वीर प्रतीकात्‍मक

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, नूरसराय : बिहारशरीफ के नूरसराय थाना क्षेत्र के भागमल बिगहा गांव से एक महिला की पीट-पीटकर हत्‍या करने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि महज पांच हजार रुपये के लेकर हुए विवाद में पड़ोसी ने महिला के घर में घुसकर उसे पीट-पीटकर मार डाला। मतृका की पहचान भागमल बिगहा गांव निवासी मृतका किरण देवी के तौर पर हुई है। घटना के बारे में मृतका किरण देवी के भाई ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले पड़ोस के अजीत की पत्नी को करंट लग गया था। इसी बहाने अजीत की पत्नी हमारी बहन किरण देवी से पांच हजार की मांग करती थी। किरण के भाई ने बताया कि दो दिन पहले उसने बार-बार रुपये मांगे। इसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। गुरुवार की बात है- किरण देवी और उनके छोटे बच्चे घर में थे। तभी पड़ोसी अजीत आया और सभी बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद विजय गोप, दीपक कुमार, अजीत गोप की पत्नी एवं कई सहयोगियों के साथ मिलकर किरण देवी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना नूरसराय थाना पुलिस को दी। हत्‍या की खबर मिलते ही नूरसराय थाना पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची, तब तक सभी आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस शव पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ भेज दिया। थानाध्यक्ष ने कहा कि आवेदन मिलने पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

Edited By: Deepti Mishra