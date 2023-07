तिरंगे की उल्टी तस्वीर के बाद सरकारी किताब में पकड़ी गई एक और गलती, इतिहास के बारे में दी गई है गलत जानकारी

सरकारी स्कूल की किताब में तिरंगे की उल्टी तस्वीर के बाद अब इतिहास की गलत जानकारी दिए जाने का मामला सामने आया है। कक्षा सात की हिंदी की पुस्तक किसलय में यह गड़बड़ी पाई गई है। पुस्तक में पाठ संख्या पांच वीर कुंवर सिंह है। इसमें उनके बाएं हाथ में गोली लगने की जानकारी दी गई है जबकि सत्य यह है कि उनके दाहिने हाथ में गोली लगी थी।

तिरंगे की उल्टी तस्वीर के बाद सरकारी किताब में इतिहास बारे में दी गई गलत जानकारी। (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर: सरकारी स्कूल की किताब में तिरंगे की उल्टी तस्वीर के बाद अब इतिहास की गलत जानकारी दिए जाने का मामला सामने आया है। कक्षा सात की हिंदी की पुस्तक किसलय में यह गड़बड़ी पाई गई है। पुस्तक में पाठ संख्या पांच वीर कुंवर सिंह है। इसमें उनके बाएं हाथ में गोली लगने की जानकारी दी गई है, जबकि सत्य यह है कि उनके दाहिने हाथ में गोली लगी थी। 2019-20 की सरकारी किताब में भी दाहिने हाथ में गोली मारे जाने का उल्लेख किया गया था। गलत जानकारी दिए जाने से बच्चों के साथ ही शिक्षक भी भ्रमित हो रहे हैं। क्या कहते हैं इतिहासकार इतिहासकार सच्चिदानंद का कहना है कि वीर कुंअर सिंह के दाहिने हाथ में गोली लगने की बात सही है। 21 अप्रैल, 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह साहब शिवपुर घाट (भोजपुर) होकर गंगा पार करने लगे, तभी किसी अंग्रेज सैनिक की गोली उन्हें लग गई। तब उन्होंने अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ से तलवार निकालकर काट दिया और अपनी बांह को मां गंगा में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद 22 अप्रैल को अपने दो हजार साथियों के साथ जगदीशपुर में प्रवेश किया। इधर, जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय ने बताया कि विभाग कक्षा छह से आठ तक की किताबों के पाठ में संशोधन के लिए समीक्षा करेगा। गलतियां मिलने पर बदलाव किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों कक्षा सात की संस्कृत की किताब में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की तस्वीर उल्टी छपने का मामला सामने आया था। खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग छात्रों से पुस्तकें वापस ले रहा है। गलत तथ्य मिलने पर शिक्षकों में असंतोष है। संशोधित पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने की मांग बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ (मूल) के प्रदेश सचिव सह जिलाध्यक्ष कुमार रजनीश ने कहा कि किताब में इतिहास की गलत जानकारी निंदनीय है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक से आग्रह किया है कि किताब की शुद्धता के साथ-साथ छपवाने में संलिप्त दोषी पदाधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जाए। यथाशीघ्र संशोधित किताबें बच्चों को उपलब्ध कराने की मांग की है।

Edited By: Mohit Tripathi