प्रसूता दर्द से चीखती रही, डिलीवरी के बाद मौत, मुजफ्फरपुर के अस्पताल में हंगामा

जागरण संवाददाता मुजफ्फरपुर। शहर के पीएनटी चौक स्थित मां सुभद्रा स्मृति नर्सिंग होम में बच्चे को जन्म देने के बाद एक प्रसूता की मौत हो गई। इसके बाद स्वजन ने अस्पताल और डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया।

उनका आरोप था कि मरीज को जानबूझकर यहां रोककर रखा गया और दूसरे अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए नहीं जाने दिया गया। हंगामा की सूचना पर पहुंची मिठनपुरा थाना पुलिस ने स्वजन से बात की उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन वे लगातार अस्पताल पर कार्रवाई पर अड़े थे।

मिली जानकारी के अनुसार शेरपुर निवासी गरीबनाथ महतो की बहू सोनी कुमारी को प्रसव पीड़ा होने पर पी एन टी चौक स्थित मां सुभद्रा स्मृति नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। स्वजनों ने बताया कि उनकी बहू को खून की कमी बताई गई थी। खून का इंतजाम करने के लिए कहा गया ताकि सिजेरियन से डिलीवरी हो सके। इसके बाद एक बोतल खून चढ़ाया गया। इस बीच प्रसूता दर्द से चीख रही थी। स्वजन ने आरोप लगाया कि वे अपनी बहू को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में ले जाना चाह रहे थे लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने नहीं जाने दिया। कहा गया कि डिलीवरी हो जाएगा।