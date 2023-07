Muzaffarpur News भगवानपुर फरदो इलाके में दंपती के खुदकुशी मामले में पुलिस ने यूडी केस दर्ज किया है। सदर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मिश्र ने इसकी पुष्टि की है। महिला शबनम सिंह के भाई पारू फंदा निवासी नेहाल कुमार के बयान पर यूडी केस दर्ज किया गया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारण का पता चलेगा।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर: भगवानपुर फरदो इलाके में दंपती के खुदकुशी मामले में पुलिस ने यूडी केस दर्ज किया है। सदर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मिश्र ने इसकी पुष्टि की है। महिला शबनम सिंह के भाई पारू फंदा निवासी नेहाल कुमार के बयान पर यूडी केस दर्ज किया गया है। वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारण का पता चलेगा। वैसे सभी बिंदुओं पर जांच कर खुदकुशी की गुत्थी सुलझाई जा रही है। आपसी विवाद को बताया जा रहा आत्‍महत्‍या की वजह पुलिस को नेहाल ने बताया कि विक्रम कुमार सिंह व शबनम सिंह ने आपसी विवाद में आत्महत्या की है। इस घटना को लेकर पूरा परिवार आहत है। बता दें कि पारू लालू छपरा के विक्रम कुमार सिंह, पत्नी शबनम सिंह व चार साल के बेटे के साथ फरदो गोला स्थित किराये के मकान में रहते थे। मंगलवार की देर रात भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों अलग-अलग कमरे में सोने चले गए। देर रात विक्रम ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार को सुबह पति को देखने के लिए जब शबनम आई तो दरवाजा बंद मिला। इसके बाद दरवाजा तोड़कर वह अंदर गई। वहां विक्रम का शव फंदे से लटका था। इसके बाद शबनम ने अपने कमरे में जाकर गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। दंपती के बीच अक्‍सर होता था विवाद पुलिस की प्रारंभिक जांच में भी स्वजन व स्थानीय लोगों से पता चला है कि दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। दूसरी ओर घटना को लेकर कई तरह की इलाके के लोगों में चर्चा भी हो रही है। कॉल डिटेल निकाल रही पुलिस इसके मद्देनजर पुलिस इन सभी के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालकर जांच में जुटी है, ताकि यह पता चल सके कि महिला व उसके पति की किन-किन लोगों से ज्यादा बात होती थी।

Edited By: Prateek Jain