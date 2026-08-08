नेपाल में मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ विनय यादव का आमरण अनशन दसवें दिन भी जारी

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Nepal Muslim Reservation: काठमांडू के माइतीघर मंडला में नेपाल में मुस्लिम आरक्षण समाप्त करने और सुनसरी जिले में हुई सांप्रदायिक घटना में मृतक को न्याय दिलाने की मांग को लेकर चल रहा आमरण अनशन शनिवार को 10वें दिन भी जारी रहा।

राष्ट्रीय एकता दल के अध्यक्ष विनय यादव अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं। लगातार 10 दिनों से अनशन पर रहने के कारण विनय यादव की शारीरिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। इसके बावजूद उन्होंने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प दोहराया है। समर्थकों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने नेपाल सरकार से मामले पर गंभीरता से विचार कर वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की है।