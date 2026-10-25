बंगाल के मंत्री उमेश राय आएंगे बिहार, दुर्गा पंडाल में भगदड़ से मरने वालों के परिवार से करेंगे मुलाकात

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने रविवार को कहा कि मंत्री उमेश राय बिहार आएंगे। यहां वह दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से जान गंवाने वाले 2 मृतकों के परिवारों से मुलाकात करेंगे।

मुख्यमंत्री उन लोगों के घरों पर जा रहे हैं, जिनकी 17 अक्टूबर को चोरबागन दुर्गा पूजा पंडाल में मची भगदड़ में मौत हो गई थी।

अचानक हुई भारी बारिश के बीच चोरबागन दुर्गा पूजा पंडाल में हुई इस त्रासदी में कुल 19 लोगों की जान चली गई थी। इनमें से 17 लोग पश्चिम बंगाल के थे, जबकि दो लोग पड़ोसी राज्य बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले थे।

उत्तरी कोलकाता के चोरबागन में 17 अक्टूबर को हुई घटना में जान गंवाने वाली कल्पना जाना के घर जाने के बाद, मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, "मैं राज्य मंत्री उमेश राय को मुआवजे के चेक देकर मुजफ्फरपुर भेज रहा हूं।"

मुख्यमंत्री ने बंगाल के सभी पीड़ितों से की मुलाकात मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्वी मेदिनीपुर जिले के रामनगर में जाना परिवार के घर जाने के साथ ही, उन्होंने पश्चिम बंगाल में पीड़ित सभी 17 परिवारों से उनके घरों पर मुलाकात कर ली है।

उन्होंने कहा, "मृतकों के परिवारों की तरह सरकार को भी गहरा दुख है। मैंने उनके बच्चों से कहा कि उनके पिता और चाचाओं की तरह मैं भी उनके साथ हूं, और अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, तो वे मुझसे संपर्क कर सकते हैं।"

जांच के लिए बनाई गई है कमेटी पश्चिम बंगाल सरकार ने इस भगदड़ की जांच करने और उचित सिफारिशें देने के लिए छह सदस्यीय एसआईटी (SIT) का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिंदिता रॉय सरस्वती कर रही हैं।