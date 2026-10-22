तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए 1.52 लाख मतदाता तय करेंगे 28 प्रत्याशियों के भाग्य

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Tirhut Graduate Teacher MLC Election: तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव के लिए शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू होगा।

सुबह आठ बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी, जो शाम चार बजे तक चलेगी। मतदान संपन्न होने के बाद सभी मतपेटियों को मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) स्थित वज्रगृह में सुरक्षित जमा कराया जाएगा।

इस चुनाव में कुल 28 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 27 अक्टूबर को मतों की गिनती के बाद होगा।

बूथों पर पहुंचे मतदानकर्मी

चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए मतदान सामग्री के साथ सभी कर्मी, प्रशासनिक पदाधिकारी और सुरक्षा बल अपने-अपने बूथों पर पहुंच चुके हैं।

सुरक्षा बलों ने कमान संभालते हुए आसपास की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। इससे पहले एमआईटी परिसर में सभी मतदान कर्मियों को निर्वाची पदाधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह द्वारा विशेष ब्रीफिंग दी गई थी।

मतदान के लिए सभी अंचल और प्रखंड कार्यालयों को मतदान केंद्र बनाया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त ने मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और तिरहुत क्षेत्र को सबसे अधिक मतदान प्रतिशत वाला क्षेत्र बनाएं।