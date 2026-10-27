तिरहुत स्नातक चुनाव में वंशीधर ब्रजवासी ने बनाई बढ़त, जदयू के अभिषेक झा दूसरे नंबर पर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना में पहले राउंड के नतीजों ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर ब्रजवासी ने बढ़त बनाकर राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया है।

जदयू के अभिषेक झा दूसरे और राजद प्रत्याशी डा. रश्मि विनायक गौतम तीसरे स्थान पर हैं। पहले राउंड की गिनती के बाद अब सबकी नजर अगले चरणों के नतीजों पर टिकी है।

ब्रजवासी को मिले सबसे अधिक वोट

पहले राउंड में निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर ब्रजवासी को 2813 मत मिले हैं। उन्होंने जदयू के अभिषेक झा पर 1074 मतों की बढ़त बनाई है। अभिषेक झा को 1739 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं, राजद प्रत्याशी डा. रश्मि विनायक गौतम 1407 मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

जन सुराज प्रत्याशी काफी पीछे पहले राउंड की मतगणना में जन सुराज के प्रत्याशी डा. विमोहन को 233 मत मिले हैं। इस तरह शुरुआती गिनती में वह प्रमुख प्रत्याशियों से काफी पीछे हैं। कुल 6999 मतों की गिनती के बाद ये आंकड़े सामने आए हैं।