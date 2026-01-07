Language
    मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग के जेई समेत तीन रिश्वत लेते गिरफ्तार

    By Sanjiv kumarEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:23 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर गौतम कुमार और दो अन्य (एमआरसी निशांत, लाइनमैन मुनचुन राय) को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया ह ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। साहेबगंज जिले में विद्युत विभाग के एक जूनियर इंजीनियर (जेई) और उसके साथियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। जेई गौतम कुमार, एमआरसी निशांत, और लाईनमैन मुनचुन राय पर आरोप है कि उन्होंने बिजली कनेक्शन और मीटर लगाने के नाम पर लोगों से कुल 12 हजार रुपये की मांग की थी।

    हालांकि, उन्हें पांच हजार रुपये लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया गया। जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने कनेक्शन न लगाने और एफआईआर दर्ज कराने की धमकी देकर लोगों से दबाव डाला। उनकी यह हरकत स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन रही थी।

    मामला पुलिस के सख्त और तत्कालीन कार्रवाई की वजह से सामने आया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजली विभाग ने भी इस मामले में अंदरूनी जांच शुरू कर दी है और बताया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    स्थानीय लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं और उम्मीद जताई है कि विभाग में ऐसे भ्रष्टाचार पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यह मामला क्षेत्र में भ्रष्टाचार विरोधी संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि जिले में चार दिनों के भीतर निगरानी की दूसरी कार्रवाई। इसके पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था।