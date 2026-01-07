मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग के जेई समेत तीन रिश्वत लेते गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। साहेबगंज जिले में विद्युत विभाग के एक जूनियर इंजीनियर (जेई) और उसके साथियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। जेई गौतम कुमार, एमआरसी निशांत, और लाईनमैन मुनचुन राय पर आरोप है कि उन्होंने बिजली कनेक्शन और मीटर लगाने के नाम पर लोगों से कुल 12 हजार रुपये की मांग की थी।

हालांकि, उन्हें पांच हजार रुपये लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया गया। जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने कनेक्शन न लगाने और एफआईआर दर्ज कराने की धमकी देकर लोगों से दबाव डाला। उनकी यह हरकत स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन रही थी।

मामला पुलिस के सख्त और तत्कालीन कार्रवाई की वजह से सामने आया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजली विभाग ने भी इस मामले में अंदरूनी जांच शुरू कर दी है और बताया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।