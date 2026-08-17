मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में गूंजा बोल बम, तीसरी सोमवारी को 7 लाख कांवड़ियों ने किया जलार्पण

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Garibnath Dham Jalabhishek: सावन की तीसरी सोमवारी पर गर्मी और उमस भी शिवभक्तों की आस्था को डिगा नहीं सकी। डाक बम और कांवड़िए बाबा गरीबनाथ के दरबार की ओर लगातार कदम बढ़ाते रहे। इस दौरान करीब सात लाख कांवड़ियों ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया।

लंबी दूरी की पैदल यात्रा और भीषण गर्मी के कारण कई कांवड़िए रास्ते में अचेत हो गए। सेवा दल के सदस्यों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तुरंत नजदीकी चिकित्सा केंद्रों में भर्ती कराकर उपचार दिलाया। सबसे अधिक परेशानी उन श्रद्धालुओं को हुई, जिन्हें भीड़ नियंत्रण के चलते जिला स्कूल के जिग-जैग मार्ग से भेजा गया। लंबी कतारों में इंतजार कुढ़नी से पहुंचीं महिला कांवड़ियों ने प्रशासन और सेवा दल से शीघ्र दर्शन कराने की भावुक गुहार लगाई। भीड़ का भारी दबाव देखते हुए प्रशासन ने रविवार रात करीब आठ बजे के बाद कांवड़ियों को जिला स्कूल की ओर मोड़ दिया। जिला स्कूल में स्नान व पेयजल की व्यवस्था के बावजूद अतिरिक्त दूरी तय करने से भक्तों की मुश्किलें बढ़ गईं।

उमड़ा आस्था का सैलाब रात 12 बजे के बाद बाबा गरीबनाथ धाम की ओर आस्था का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा। जिले के साथ-साथ उत्तर बिहार और देश के अन्य हिस्सों से श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पूरी कर जलाभिषेक के लिए पहुंचे। इससे पूर्व गुरुवार और शुक्रवार को हजारों कांवड़िए पहलेजा धाम से पवित्र गंगाजल भरने के लिए रवाना हुए थे।

शनिवार से ही मंदिर परिसर में डाक बम और आम कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि शनिवार शाम से रविवार सुबह तक दो लाख से अधिक कांवड़िए जलाभिषेक कर चुके थे। इसके बाद रविवार रात नौ बजे से मुख्य अरघा के माध्यम से सुचारु जलार्पण शुरू कराया गया।