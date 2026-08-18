मुजफ्फरपुर-महुआ से सीतामढ़ी-रीगा तक बदलेगी सड़कों की सूरत, अब गड्ढामुक्त होंगी सड़कें

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले की सात सौ किलोमीटर से अधिक सड़कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके अलावा सीतामढ़ी और शिवहर में भी करीब 545 किलोमीटर सड़कों की कायाकल्प होगी।

मुजफ्फरपुर समेत उक्त तीनों जिले में कुल 1262 किलोमीटर सड़कों के जीर्णोद्धार पर करीब 15 सौ करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। इसे लेकर पथ निर्माण विभाग के पटना स्थित मुख्यालय कार्यालय में तकनीकी बीड फाइनल कर लिया गया। इन सड़काें का जीर्णोद्धार आउटपुट एंड परफार्मेंस बेस्ड रोड एसेट्स मेंटनेंस कांट्रैक्ट (ओपीआरएएमसी) के तहत किया जाएगा।

पथ निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता ई. अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि सात साल तक इन सड़कों की मरम्मत और रखरखाव की जाएगी। अभी तकनीकी बीड पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। कुछ टेंडर में परिवाद दायर हुआ है। इसका शीघ्र निष्पादन करने के बाद वित्तीय बीड खोला जाएगा। इसके फाइनल होने के बाद सभी सड़कों का मरम्मत कार्य शुरू कराया जाएगा। इसमें सबसे पहले गड्ढों को भरा जाएगा। फिर इसपर पिचिंग का काम होगा। आने वाले सात साल तक संबंधित संवेदक को इसका रखरखाव करना होगा। इसमें पथ प्रमंडल-एक अंतर्गत मुजफ्फरपुर में 53 सड़क (577 किमी), पथ प्रमंडल-टू अंतर्गत 12 सड़क (139 किमी), सीतामढ़ी में 33 सड़क (488 किमी) और शिवहर में सात सड़क(57.48 किमी) शामिल है, जिसका जीर्णोद्धार होना है।

शहर की कई महत्वपूर्ण सड़क भी इसमें शामिल पथ निर्माण विभाग की ओर से जिन सड़कों की टेंडर प्रक्रिया की जा रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुजफ्फरपुर-महुआ पथ शामिल है। यह स्टेट हाइवे है और वर्तमान में कई जगहों पर जर्जर हो चुकी है।

मुजफ्फरपुर से हाजीपुर-पटना जाने और खासकर श्रावणी मेला में पटना से भी मुजफ्फरपुर आवागमन का प्रमुख मार्ग है। इसका भी टेंडर किया जा रहा है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर-पूसा रोड, माड़ीपुर पावर हाउस चौक से गोबरसही डुमरी, सकरी रोड, तुर्की-पक्की सराय से कच्ची पक्की रोड, सरैयागंज टावर से लेप्रोसी मिशन वाया छोटी कल्याणी, हाथी चौक सड़क, लक्ष्मी चौक से दादर समेत अन्य सड़क शामिल है।

मुजफ्फरपुर की कुछ महत्वपूर्ण सड़क वैशाली साहेबगंज, सरैया-मोतीपुर, मोतीपुर-साहेबगंज, माड़ीपुर से डीएम आवास, पुराना मोतिहारी रोड, बखरा-वैशाली रोड, मुजफ्फरपुर-देवरिया सड़क, खबरा-लदौरा रोड, चांदनी चौक से बखरी चौक वाया जीरोमाइल अहियापुर, बटलर से नारायणपुर-दिघरा वाया अघोरिया बाजार-मिठनपुरा सड़क, मिठनपुरा चौक से गोशाला रोड, झपहां-मीनापुर रोड और मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी स्टेट हाइवे समेत अन्य सड़क शामिल है।