मुजफ्फरपुर में मिठाई दुकानों पर छापा, भारी मात्रा में नकली पनीर और फफूंदी लगा खोआ जब्त

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पर्व-त्योहार के मद्देनजर बुधवार को शहर के पीएन राय गली में कई मिष्ठान दुकानों पर संयुक्त छापेमारी की गई।

एसडीओ पूर्वी आनंद उत्सव इसका नेतृत्व कर रहे थे और साथ में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी भी थे। पीएन राय गली में दो दुकान भवानी खोआ भंडार व गोविंद खोआ भंडार से भारी मात्रा में नकली व फफूंदी लगा पनीर, खोआ, पेड़ा व मेवा जब्त किया गया।

इनको खाद्य सुरक्षा विभाग को सौंपा गया। इसकी जांच लैब में कराई जाएगी। इसी आधार पर दुकानदार पर प्राथमिकी करा जुर्माना लगाया जाएगा।

एसडीओ पूर्वी ने बताया जिलाधिकारी के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया है। इस दौरान जब दुकानों में खाद्य पदार्थों की जांच की गई तो पनीर व खोआ में फफूंदी लगी मिली।

दुकानदार से पूछने पर कहा कि त्योहार के बाद इसे फेंका जाता, अभी इसे अलग हटाकर रखा गया था। हालांकि, एसडीओ पूर्वी ने सख्ती दिखाते हुए तुरंत इन खराब पदार्थों को जब्त करने को कहा।

खुले में रखा था खोआ

भवानी खोआ भंडार में गंदगी के बीच फर्श पर खुले में खोआ रखा था। डिब्बों में बंद पेड़ों में भी फफूंदी लगी थी। प्रारंभिक जांच में पनीर भी नकली मिला।

दोनों दुकानों से 105 किलोग्राम पनीर, 12 किग्रा एक्सपायर छेना मिठाई व 27 किग्रा सोनपापड़ी समेत अन्य सामग्री जब्त की गई। एसडीओ पूर्वी ने कहा यह ग्राहकों के स्वास्थ से सीधेतौर पर खिलवाड़ करने का मामला है।

इसका सेवन करने से फूड प्वाइजनिंग का खतरा होगा। इसलिए उक्त सामान को जब्त किया गया है। अन्य दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। त्योहार को लेकर अभी नियमित अभियान चलाया जाएगा।

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