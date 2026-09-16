मुजफ्फरपुर में सुधा डेयरी से जलनिकासी को बनने वाली पाइपलाइन 11 रैयतों की निजी जमीन से गुजरेगी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Sudha Dairy Muzaffarpur: सदातपुर स्थित सुधा डेयरी से जलनिकासी के लिए बनने वाली अंडरग्राउंड पाइपलाइन निजी जमीन से होकर गुजरेगी। कांटी सीओ और राजस्व कर्मचारी ने स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट अपर समाहर्ता को भेज दी है।

388 डिसमिल जमीन शामिल

रिपोर्ट के अनुसार, इस पाइपलाइन निर्माण में 11 रैयतों की लगभग 388 डिसमिल निजी जमीन आ रही है। इसके अलावा शेष रकबा बिहार सरकार और भारत सरकार का है। अब कमेटी इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे कदम बढ़ाएगी।