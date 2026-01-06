मुजफ्फरपुर में 10वीं के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, मोबाइल की किस्त बनी मौत की वजह?

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर यादव नगर इलाके में कमरे में फंदे से लटका एक छात्र का शव मिला। इसकी जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर सदर थाने की पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान एफएसएल ने कई साक्ष्य संकलन किये। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। पढ़ाई के साथ नौकरी करता था छात्र पुलिस के अनुसार युवक की पहचान कथैया हरदी इलाके के कृष्णा कुमार (18) के रूप में हुई है। वह उक्त इलाके में किराये पर कमरा लेकर रहता था। सदर थानाध्यक्ष अस्मित कुमार ने बताया कि छानबीन में पता चला कि युवक दसवीं की पढ़ाई के साथ एक दुकान में काम भी करता था। स्वजन को आवेदन देने के लिए कहा गया है।

आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का पता चलेगा। प्रथम दृष्टया आर्थिक तंगी के कारण तनाव की भी बात भी सामने आई है। इसी में आत्महत्या की बात कही जा रही है। इसके लिए हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पिछले साल हो गया था फेल इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वजन में कोहराम मच गया है। छात्र के स्वजन भी वहां पहुंचे। छानबीन में पिता ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा पिछले वर्ष फेल हो गया था। मैथ व साइंस में कमजोर था। पढ़ने के लिए वह यहां रहता था।

पढ़ाई जारी रखने के साथ इलाके के एक किराना दुकान में काम करता था। पिता के अनुसार लोन पर मोबाइल पर लिया था। उसका किश्त भी बाकी था। उसके मोबाइल से कुछ पैसा कट गया था। इस पर उसे समझाया। कमरा का किराया भी दो महीने से बकाया था।