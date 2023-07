अहियापुर पुलिस फर्द बयान दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। रामदयाल ओझा ने बताया कि बेटी सोनल प्रिय की शादी देवरिया निवासी फौजी हिमांशु कुमार से की थी। वह राजस्थान के जोधपुर में कार्यरत है। ओझा ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही सोनल को जवान प्रताड़ित किया करता था। कभी-कभी ससुराल से दहेज के रूप में पैसे की मांग भी किया करता था।

Muzaffarpur Crime: मुजफ्फरपुर में फौजी ने पत्नी और बेटे को जिंदा जलाया, बेटी लड़ रही मौत से जंग

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अहियापुर थाना क्षेत्र के बड़ाजगरनाथ में सेना के एक जवान ने पत्नी, बेटा और बेटी को जिंदा जला दिया। इसमें पत्नी और दो माह के बेटे की मौत हो गई। वहीं, आठ साल की बेटी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। घटना के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। आस-पास के लोग हंगामा करने लगे। फौजी के पत्नी के मायके वालों को इसकी सूचना दी। घटना में घायल को बच्ची को एसकेएमसीएच के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस संबंध में फौजी के ससुर हथौड़ी थाना क्षेत्र के अम्मा निवासी रामदयाल ओझा ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें चार लोगों को नामजद किया है। अहियापुर पुलिस फर्द बयान दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। रामदयाल ओझा ने बताया कि बेटी सोनल प्रिय की शादी देवरिया निवासी फौजी हिमांशु कुमार से की थी। वह राजस्थान के जोधपुर में कार्यरत है। ओझा ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही सोनल को जवान प्रताड़ित किया करता था। कभी-कभी ससुराल से दहेज के रूप में पैसे की मांग भी किया करता था। ओझा का आरोप है कि जवान दहेज में दस लाख रुपये की मांग किया करता था। उन्होंने आरोप लगाया कि जवान का कुछ दिनों से एक दूसरी युवती से प्रेम संबंध चल रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक में कार्यरत युवती को फौजी अपनी रिश्तेदार बताता है। इस वजह से जवान हिमांशु पत्नी को लगातार प्रताड़ित किया करता था। आवेदन के आधार पर अहियापुर थाने की पुलिस घटना के सही कारणों का पता करने में जुटी है।

Edited By: Yogesh Sahu