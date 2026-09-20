मुजफ्फरपुर के SKMCH में प्रसूता की मौत के बाद एसकेएमसीएच में हंगामा, मायके-ससुरालवालों में मारपीट की नौबत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। एसकेएमसीएच के मदर एंड चाइल्ड हेल्थ (एमसीएच) वार्ड में इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। स्वजन ने चिकित्सीय इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया।

स्थिति तब और बिगड़ गई जब अस्पताल परिसर में ही मृतका के मायके व ससुराल पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया।

इसके बाद दोनों पक्ष बिना पोस्टमार्टम कराए शव लेकर चले गए। मृत महिला वासुदेव विशनपुर की अंशु कुमारी (25) थी। वर्तमान में सिकंदरपुर स्थित ससुराल में रह रही थीं।

बहन संगीता देवी ने आरोप लगाया कि प्रसव के बाद अंशु के ससुरालवाले उसे नारियल पानी पिला दिया। इसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। कई बार चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ को मामले की जानकारी दी, लेकिन नहीं सुना। इससे उसकी जान चली गई।