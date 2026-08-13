बिना कील-कांटे की अद्भुत कारीगरी, जर्मन पाइन लकड़ी और इंटरलाकिंग तकनीक से बना है सीताराम काष्ठ मंडपम

अजय पांडेय, मुजफ्फरपुर । पुनौराधाम में जिस अस्थायी सीताराम काष्ठ मंडपम में इस समय माता सीता, प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण के साथ निवास कर रहीं, उसकी लकड़ी से लेकर कलाकृति भी अनूठी है।

जर्मन पाइन लकड़ी से बने इस मंडपम की सबसे बड़ी खासियत इसकी इंटरलाकिंग तकनीक है। यानी इसमें लकड़ी के लट्ठों और पैनलों को उनके सिरों पर बने विशेष खांचों की मदद से एक-दूसरे में फंसाकर जोड़ा गया है। लकड़ी के टुकड़े आपस में पूरी तरह लाक हैं। इस संरचना को प्राकृतिक दबाव या कंपन (भूकंप) के समय मजबूती मिलेगी।

ये है खासियत जर्मन पाइन लकड़ी को जर्मनी से मंगाया गया था। यह पीली और हल्की, लेकिन उच्च भार वहन क्षमता वाली होती है। काष्ठ मंडपम निर्माण पर करीब 55 लाख रुपये खर्च हुए हैं। 308 वर्गफीट के मंडपम को बनाने में 1500 क्यूबिक फीट (सीएफटी) लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। इसे दिल्ली में करीब डेढ़ माह में कारीगरों ने तैयार किया था, जबकि पुनौराधाम में चार कारीगरों को असेंबल करने में 25 दिन लगे।

केदारनाथ मंदिर के अग्रभाग सदृश मंडप की मूल ऊंचाई 16 फीट है। मंडपम को रखने के लिए प्लेटफार्म तैयार किया गया है, जिससे इसे नीचे से मजबूती और नमी से सुरक्षा मिलती है। मंडपम के चारों तरफ रेलिंग बनाई गई है।

मूर्तियों की स्थापना के लिए पाइन लकड़ी से ही ढाई फीट ऊंचा आसन बनाया गया है। त्रिभुज आकार की छत होने से बारिश का पानी नहीं टिकता। पालीयूरेथेन कोटिंग, मरीन वार्निश और एंटी-यूवी वाटरप्रूफ वुड पालिश होने से लकड़ी को नमी और तेज धूप से सुरक्षा मिलती है।

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पुनौराधाम में मंदिर निर्माण का दायित्व संभाल रही कार्य एजेंसी अहलूवालिया कान्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के पदाधिकारी बताते हैं कि अयोध्या में मंदिर निर्माण से पूर्व रामलला का काष्ठ मंडपम बनाने वाले कलाकारों ने ही सीताराम काष्ठ मंडपम तैयार किया है।

उसके निर्माण में इसी लकड़ी के अलावा फाइबर व एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया गया था। सीता रसोई के संचालक रामशंकर शास्त्री का कहना है कि माता जानकी के निवास के लिए मंडपम में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना में दिक्कत न हो, इसका ध्यान रखा गया है।

ज्ञात हो कि पुनौराधाम में 882 करोड़ रुपये की लागत से करीब 67 एकड़ में 151 फीट ऊंचे भव्य जानकी मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके लिए बीते आठ अगस्त को जानकी मंदिर से माता सीता, प्रभु श्रीराम व लक्ष्मण के अतिरिक्त अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाएं वहां से सीताराम काष्ठ मंडपम में स्थापित की गई हैं।