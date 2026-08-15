सप्तक्रांति एक्सप्रेस में यात्रियों की सेहत से खिलवाड़, अवैध पानी और जूस की बिक्री पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Saptkranti Express Illegal Water: मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली ट्रेन संख्या 12557 सप्तक्रांति एक्सप्रेस में यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ का मामला सामने आया है।

ट्रेन के मुजफ्फरपुर से खुलने के बाद रास्ते में लोकल और अमानक ब्रांड का बोतलबंद पानी चढ़ाकर यात्रियों के बीच बेचे जाने की बात सामने आई है।

बीते 11 अगस्त को लखनऊ रेल मंडल की जांच टीम ने छापेमारी कर 130 बोतल अवैध पानी बरामद किया। जांच के दौरान बिना अनुमति बेची जा रही मैंगो जूस की बोतलें भी पकड़ी गईं।

कार्रवाई के बाद मुजफ्फरपुर रेल मंडल के वाणिज्य विभाग की चेकिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर नियमित जांच की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है।

बीच रास्ते चढ़ाया जाता पानी

सप्तक्रांति एक्सप्रेस के मुजफ्फरपुर से रवाना होने के बाद बीच रास्ते में अनधिकृत वेंडरों द्वारा बड़ी संख्या में पानी की बोतलें ट्रेन में चढ़ाए जाने का मामला सामने आया है।

जांच में लोकल और अमानक ब्रांड के पानी के साथ बिना अनुमति बेचा जा रहा मैंगो जूस भी पकड़ा गया। इससे ट्रेन में खाद्य सामग्री और पेय पदार्थों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

सवाल यह है कि मुजफ्फरपुर से ट्रेन के रवाना होने के बाद बीच रास्ते में अनधिकृत वेंडर इतनी बड़ी संख्या में प्रतिबंधित या अमानक सामान ट्रेन में कैसे चढ़ा लेते हैं।

यदि ट्रेनों में नियमित जांच होती है तो अवैध पानी और अन्य खाद्य सामग्री यात्रियों तक कैसे पहुंच रही है। यात्रियों ने इस मामले में प्रभावी निगरानी की मांग की है।

खाद्य सामग्री की हो जांच

यात्रियों ने ट्रेनों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों और पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच कराने की मांग की है। यात्रियों का कहना है कि ट्रेन में बिकने वाले पानी और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि उनकी सेहत के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो।