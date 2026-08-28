रिश्वत मामले में समस्तीपुर के रोसड़ा DCLR और नौकर भेजे गए जेल, आवास से मिले थे 15.82 लाख

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Rosra Dclr Bribery Case: रिश्वत लेते निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के हत्थे चढ़ीं समस्तीपुर जिले के रोसड़ा की भूमि सुधार उप-समाहर्ता (डीसीएलआर) कंचन कुमारी झा और उनके घरेलू नौकर को शुक्रवार को जेल भेज दिया गया।

दोनों आरोपियों को मुजफ्फरपुर स्थित विशेष कोर्ट निगरानी (उत्तर बिहार) में पेश किया गया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित डीसीएलआर और उनके नौकर को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

आवास से भारी बरामदगी

विशेष लोक अभियोजक कृष्णदेव साह ने बताया कि निगरानी टीम ने गुरुवार को डीसीएलआर के सरकारी आवास पर छापेमारी की थी। इस दौरान महिला अधिकारी को नौकर सुमित कुमार के साथ दो लाख नकद और 37 हजार मूल्य की नई वाशिंग मशीन रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था।

आवास की तलाशी में 13.82 लाख की अतिरिक्त नकदी मिलने से कुल बरामदगी 15.82 लाख रुपये तक पहुंच गई। जमीन विवाद में घूस जांच में यह बात भी सामने आई है कि घरेलू नौकर वास्तव में डीसीएलआर के लिए दलाल की भूमिका निभा रहा था। समस्तीपुर के विभूतिपुर निवासी मनोज कुमार ने निगरानी ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी कि भूमि विवाद में पक्ष में फैसला देने के बदले घूस मांगी जा रही है।