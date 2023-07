Jharkhand News जगदीशपुर चर्मू गांव में आठ साल पहले भूमि विवाद में फायरिंग करने के आरोपित साहेबगंज के विधायक राजू कुमार सिंह ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। राजू कुमार सिंह के विरुद्ध रामेश्वर भक्त ने 22 मई 2015 को पारू थाना में एफआइआर (FIR) कराई थी। इसी मामले में उन्होंने बुधवार को आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

साहेबगंज विधायक राजू सिंह को कोर्ट में आत्मसमर्पण के बाद मिली जमानत, फायरिंग का लगा था आरोप

मुजफ्फरपुर, जागरण संवाददाता। पारू थाना के जगदीशपुर चर्मू गांव में आठ साल पहले भूमि विवाद में फायरिंग करने के आरोपित साहेबगंज के विधायक राजू कुमार सिंह ने बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) प्रिंस राज के कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। हालांकि, इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। 22 मई 2015 को कराई थी एफआइआर राजू कुमार सिंह के विरुद्ध जगदीशपुर चर्मू गांव के रामेश्वर भक्त ने 22 मई 2015 को पारू थाना में एफआइआर (FIR) कराई थी। एफआइआर में आरोप लगाया था कि 22 मई 2015 की सुबह उसे सूचना मिली कि जमीन पर मिट्टी डालकर कब्जा किया जा रहा है। वह कुछ ग्रामीणों के साथ जब वहां पहुंचे तो मिट्टी भराई चल रही थी। वहां विधायक राजू कुमार सिंह, अनूप कुमार सिंह उर्फ झुनका सिंह, अजीत सिंह, सुमन सिंह व छोटन सिंह मौजूद थे। पीड़ित ने मिट्टी भराई का किया विरोध जब पीड़ित ने अपनी जमीन पर मिट्टी भराई का विरोध किया तो विधायक राजू कुमार सिंह भड़क गए। आरोप लगाया कि विधायक व अनूप कुमार सिंह उर्फ झुनका सिंह फायरिंग करने लगे थे। अधिवक्ता ब्रजमोहन सिंह ने बताया कि इस मामले में विधायक राजू कुमार सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी को छह जुलाई 2015 को जिला जज के कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। विधायक राजू सिंह ने किया आत्मसमर्पण इसके बाद पुलिस ने उनके विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने 28 अप्रैल 2016 को आरोप पत्र का संज्ञान लिया था। कोर्ट ने विधायक को उपस्थित होने के लिए समन भेजा था। इस समन पर वे कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने उनकी जमानत के पत्र को रद्द कर वॉरंट जारी किया था। इसी मामले में उन्होंने बुधवार को आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

