    समस्तीपुर के रुसेरा घाट में रेल लाइन बहाल, करीब 23 घंटे बाद सामान्य हुआ परिचालन

    By mukesh kumarEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:44 PM (IST)

    समस्तीपुर-खगड़िया रेल खंड पर रुसेरा घाट स्टेशन के पास तेल टैंकर हादसे और तकनीकी खराबी के कारण बाधित रेल लाइन 23 घंटे बाद बहाल हो गई। सोमवार शाम से बंद ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । समस्तीपुर–खगड़िया रेल खंड पर रुसेरा घाट स्टेशन के पास सोमवार को हुए हादसे के बाद मंगलवार को स्थिति सामान्य हो सकी। तेल टैंकर के चक्के में खराबी और मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी दिक्कतों के कारण बाधित रेल लाइन को करीब 23 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार दोपहर लगभग चार बजे पूरी तरह क्लियर कर दिया गया।

    इसके बाद इस महत्वपूर्ण रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन धीरे-धीरे सामान्य किया गया। सोमवार शाम करीब पांच बजे से प्लेटफार्म संख्या-1 और मध्य रेल लाइन पूरी तरह जाम हो गया था। मेंटेनेंस के दौरान जैक स्लिप हो जाने से स्थिति और जटिल हो गई, जिसके कारण अप एवं डाउन दोनों दिशा की ट्रेनों को रोकना पड़ा।

    यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों का संचालन प्लेटफार्म 2 से किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सोमवार की रात डीआरएम समस्तीपुर ज्योति प्रकाश मिश्रा स्वयं मौके पर पहुंचे थे और अधिकारियों व तकनीकी कर्मियों को युद्धस्तर पर कार्य कर लाइन को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए थे।

    इसके बाद क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त टैंकर को हटाने और पटरी को दुरुस्त करने का कार्य लगातार जारी रखा गया।मंगलवार को भी हादसे का असर ट्रेनों पर साफ देखने को मिला।

    63345 सवारी ट्रेन जो सुबह 9.15 बजे आने वाली थी, वह करीब आठ घंटे से अधिक की देरी से शाम लगभग 5 बजे रुसेरा घाट पहुंची। इसी तरह 63343 सवारी ट्रेन भी लंबी देरी से स्टेशन पर पहुंची। वहीं 75287 सहरसा सवारी ट्रेन को एहतियातन खगड़िया तक ही सीमित रखा गया, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा।