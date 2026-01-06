समस्तीपुर के रुसेरा घाट में रेल लाइन बहाल, करीब 23 घंटे बाद सामान्य हुआ परिचालन

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । समस्तीपुर–खगड़िया रेल खंड पर रुसेरा घाट स्टेशन के पास सोमवार को हुए हादसे के बाद मंगलवार को स्थिति सामान्य हो सकी। तेल टैंकर के चक्के में खराबी और मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी दिक्कतों के कारण बाधित रेल लाइन को करीब 23 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार दोपहर लगभग चार बजे पूरी तरह क्लियर कर दिया गया।

इसके बाद इस महत्वपूर्ण रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन धीरे-धीरे सामान्य किया गया। सोमवार शाम करीब पांच बजे से प्लेटफार्म संख्या-1 और मध्य रेल लाइन पूरी तरह जाम हो गया था। मेंटेनेंस के दौरान जैक स्लिप हो जाने से स्थिति और जटिल हो गई, जिसके कारण अप एवं डाउन दोनों दिशा की ट्रेनों को रोकना पड़ा।

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों का संचालन प्लेटफार्म 2 से किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सोमवार की रात डीआरएम समस्तीपुर ज्योति प्रकाश मिश्रा स्वयं मौके पर पहुंचे थे और अधिकारियों व तकनीकी कर्मियों को युद्धस्तर पर कार्य कर लाइन को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए थे।