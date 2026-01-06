Language
    मुजफ्फरपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत गणतंत्र दिवस पर मधुकर निकेतन में करेंगे झंडोत्तोलन

    By Amrendra Tiwari Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:46 PM (IST)

    Muzaffarpur Latest News : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर सरसंघचालक मोहन भागवत 26 जनवरी को मुजफ्फरपुर के मधुकर निकेतन में झंडोत्तोलन करेंगे ...और पढ़ें

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर संघ के शीर्ष पदाधिकारियों का मुजफ्फरपुर आगमन प्रस्तावित है। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत गणतंत्र दिवस के अवसर पर संघ के प्रांत कार्यालय मधुकर निकेतन परिसर में झंडोत्तोलन करेंगे।

    इसके बाद वे मुजफ्फरपुर से प्रस्थान करेंगे। उनके आगमन को लेकर संघ की ओर स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संघ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का आगमन 17 जनवरी को होगा।

    उस दिन वे मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद सीधे दरभंगा रवाना होंगे और शाम में पुनः मुजफ्फरपुर लौटेंगे। 18 जनवरी को वे शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

    सुबह में किसी शाखा में सहभागिता करेंगे। इसके बाद आरडीएस करलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में वे शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। दूसरे सत्र में यंग प्रोफेशनल्स के साथ संवाद प्रस्तावित है। इसके अलावा संघ के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ भी उनकी बैठक की योजना है।

    इसके पश्चात सरसंघचालक मोहन भागवत का मुजफ्फरपुर दौरा होगा। वे 25 जनवरी की सुबह शहर पहुंचेंगे। उसी दिन समाज के विशिष्टजनों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

    रात्रि विश्राम मुजफ्फरपुर में होगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वे सुबह मधुकर निकेतन परिसर में झंडोत्तोलन करेंगे और इसके बाद प्रस्थान करेंगे। दोनों वरिष्ठ पदाधिकारियों के आगमन को लेकर संघ की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं।

    शहर की विभिन्न शाखाओं में भी कार्यक्रमों को लेकर सक्रियता बढ़ा दी गई है। संघ सूत्रों के अनुसार दौरे से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम और स्थानों को लेकर अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है।