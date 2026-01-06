मुजफ्फरपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत गणतंत्र दिवस पर मधुकर निकेतन में करेंगे झंडोत्तोलन

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर संघ के शीर्ष पदाधिकारियों का मुजफ्फरपुर आगमन प्रस्तावित है। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत गणतंत्र दिवस के अवसर पर संघ के प्रांत कार्यालय मधुकर निकेतन परिसर में झंडोत्तोलन करेंगे। इसके बाद वे मुजफ्फरपुर से प्रस्थान करेंगे। उनके आगमन को लेकर संघ की ओर स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संघ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का आगमन 17 जनवरी को होगा।

उस दिन वे मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद सीधे दरभंगा रवाना होंगे और शाम में पुनः मुजफ्फरपुर लौटेंगे। 18 जनवरी को वे शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सुबह में किसी शाखा में सहभागिता करेंगे। इसके बाद आरडीएस करलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में वे शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। दूसरे सत्र में यंग प्रोफेशनल्स के साथ संवाद प्रस्तावित है। इसके अलावा संघ के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ भी उनकी बैठक की योजना है।

इसके पश्चात सरसंघचालक मोहन भागवत का मुजफ्फरपुर दौरा होगा। वे 25 जनवरी की सुबह शहर पहुंचेंगे। उसी दिन समाज के विशिष्टजनों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रात्रि विश्राम मुजफ्फरपुर में होगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वे सुबह मधुकर निकेतन परिसर में झंडोत्तोलन करेंगे और इसके बाद प्रस्थान करेंगे। दोनों वरिष्ठ पदाधिकारियों के आगमन को लेकर संघ की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं।