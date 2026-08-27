मुजफ्फरपुर में रक्षाबंधन की धूम, 28 अगस्त को उदयकाल से पूरे दिन बांधा जा सकेगा रक्षासूत्र

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Raksha Bandhan Muhurat: भाई-बहन के असीम स्नेह और विश्वास का पावन पर्व रक्षाबंधन 28 अगस्त को श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जाएगा।

त्योहार को लेकर मुजफ्फरपुर शहर के बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मुख्य बाजारों में राखी, मिठाई, परिधान और गिफ्ट्स की दुकानें पूरी तरह सज चुकी हैं।

पारंपरिक धागों के अलावा इस बार सराफा बाजार में सोने और चांदी की विशेष राखियों की भी जबरदस्त मांग देखी जा रही है।

काजू कतली की सबसे ज्यादा बिक्री

पर्व को देखते हुए शहर के प्रमुख मिष्ठान प्रतिष्ठानों पर खास तैयारियां की गई हैं। बाजार में काजू कतली, काजू बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ला और विभिन्न प्रकार के लड्डुओं की विस्तृत रेंज उपलब्ध है।

मिठाई कारोबारी निरंजन शर्मा के अनुसार त्योहारी सीजन में काजू से बनी मिठाइयों और गिफ्ट हैंपर्स की बिक्री में सबसे अधिक तेजी दर्ज की जा रही है।

28 अगस्त को ही मनेगा रक्षाबंधन

ज्योतिषाचार्य पंडित प्रभात मिश्र के अनुसार श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त गुरुवार की सुबह 8:30 बजे से शुरू होकर 28 अगस्त शुक्रवार की सुबह 9:17 बजे तक रहेगी।

उदयातिथि की शास्त्रीय मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन का मुख्य पर्व 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि में भद्रा का साया न होने के कारण दिनभर रक्षासूत्र बांधना पूर्णतः फलदायी और शुभ रहेगा।

सूर्यास्त से पहले बांधें रक्षासूत्र

पर्व का विशेष अमृत मुहूर्त 28 अगस्त को सुबह 5:30 बजे से लेकर 9:18 बजे तक रहेगा। पंडित दिवाकर ओझा और पंडित पुरेन्द्र मिश्र ने बताया कि बहनें सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त से पूर्व तक अपनी सुविधानुसार भाइयों को रक्षासूत्र बांध सकती हैं। इसी दिन वैदिक परंपरा के अनुसार श्रावणी उपाकर्म भी विधिवत संपन्न किया जाएगा।

पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व धार्मिक मान्यता के अनुसार इस पर्व की जड़ें भगवान श्रीकृष्ण और द्रौपदी के पावन प्रसंग से जुड़ी हैं। शिशुपाल वध के समय श्रीकृष्ण की उंगली कटने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू बांधा था, जिसके बदले भगवान ने चीरहरण के संकट के समय उनकी रक्षा की थी।