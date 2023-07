पटना में लाठीचार्ज की जलियांवाला बाग कांड से तुलना, BJP का आरोप-नीतीश कुमार ने सुनियोजित साजिश से यह कराया

Bihar राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने शनिवार को प्रेसवार्ता की। जिसमें उन्होंने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पर वहां लाठियां बरसाई गईं जहां पतला रास्ता था। नीतीश कुमार की पुलिस कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाती रही। उन्होंने इस घटना की प्राथमिकी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसी प्राथमिकी पहले कभी नहीं देखी थी।

Bihar: राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar BJP Leader Death: पटना में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की तुलना भाजपा ने जलियांवाला बाग की घटना से की है। पार्टी के जिला कार्यालय में राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर ने शनिवार को आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि नीतीश कुमार ने सुनियोजित साजिश के तहत ऐसा कराया। उन्होंने कहा कि विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पर वहां लाठियां बरसाई गईं, जहां पतला रास्ता था। मेट्रो के निर्माण के कारण नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। वहीं, पुलिस निर्ममता से पिटाई करती रही। इसमें उनकी पार्टी के एक नेता की जान भी चली गई। कई घायल हुए। सांसद ने इस घटना की प्राथमिकी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसमें पहले नंबर पर कोई नाम नहीं है। दूसरे नंबर पर पूर्व मंत्री मंगल पांडेय का नाम है। वहीं अंत में आठ-नौ हजार अज्ञात है। इस तरह की प्राथमिकी कभी नहीं देखी थी। प्रेसवार्ता में जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, विधायक केदार गुप्ता, पूर्व मंत्री अजित कुमार आदि रहे। भाजपा लगा रही पुलिस पर आरोप बिहार में भाजपा नेता विजय सिंह की मौत पर सियासत जारी है। भाजपा आरोप लगा रही है कि विजय सिंह की मौत पुलिस के लाठीचार्ज के कारण हुई है। इसको लेकर भाजपा ने शनिवार को सभी जिला मुख्यालय पर धरना भी दिया था। वहीं, पटना पुलिस का दावा है कि जहां लाठीचार्ज किया गया, वहां भाजपा नेता मौजूद नहीं थे। एसएसपी ने कहा कि वे डाकबंगला की तरफ जा रहे थे, लेकिन भगदड़ मच गई। इससे पहले कि विजय डाकबंगला चौराहे पर जाते, मूर्छित होकर गिर गए।

