Muzaffarpur news : 25 साल की पुलिस सेवा का सम्मान, बीणा कुमारी का नाम राष्ट्रपति पुलिस पदक की सूची में
रेल एसपी बीणा कुमारी को पुलिस सेवा में उत्कृष्ट योगदान और लंबे सेवाकाल के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 1999 में सेवा शुर ...और पढ़ें
HighLights
रेल एसपी बीणा कुमारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला।
25 साल की उत्कृष्ट पुलिस सेवा का सम्मान किया गया।
मुंगेर, मुजफ्फरपुर में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं।
गोपाल तिवारी, मुजफ्फरपुर। करीब ढाई दशक की पुलिस सेवा में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाने वाली रेल एसपी बीणा कुमारी के लिए यह गौरव का क्षण है। पुलिस सेवा में उत्कृष्ट योगदान और लंबे सेवाकाल के लिए जारी राष्ट्रपति पुलिस पदक की सूची में उनका नाम शामिल किया गया है। सूची में देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
1999 में शुरू हुआ सेवाकाल
उपलब्ध जानकारी के अनुसार बीणा कुमारी ने वर्ष 1999 में पुलिस सेवा की शुरुआत की। नियुक्ति के बाद उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उनकी तैनाती मुंगेर में हुई। वहां उन्होंने कानून-व्यवस्था से जुड़े दायित्वों का निर्वहन किया।
कई अहम पदों पर निभाईं जिम्मेदारी
रेल एसपी बीणा कुमारी ने अपने लंबे पुलिस सेवाकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2002 में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर (मुंगेर) के पद पर कार्य किया। इसके बाद वर्ष 2005 में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, गोपालगंज के रूप में सेवाएं दीं। वर्ष 2012 में भागलपुर में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। विभिन्न जिलों और पुलिस इकाइयों में कार्य करते हुए उन्होंने कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासन से जुड़े दायित्वों का निर्वहन किया।
मुजफ्फरपुर में पुलिसिंग से जुड़े दायित्वों का निर्वहन किया
दिसंबर 2005 में उन्होंने मुजफ्फरपुर में सेवा दी। इसके बाद वर्ष 2006 में विभिन्न पुलिस इकाइयों में काम करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पुलिसिंग से जुड़े दायित्वों का निर्वहन किया।
विशेष शाखा में भी संभाली जिम्मेदारी
वर्ष 2009 में बीणा कुमारी ने विशेष शाखा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। यहां उन्होंने संवेदनशील एवं प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन किया। वर्ष 2012 में भी एक महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए पुलिस और प्रशासन से जुड़े कार्यों को जिम्मेदारी से निभाया।
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बिहार से दो नाम शामिल
राष्ट्रपति पुलिस पदक की पुलिस सर्विस श्रेणी की सूची में बिहार से संजय कुमार, इंस्पेक्टर जनरल और रेल एसपी बीणा कुमारी के नाम शामिल बताए गए हैं। देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों को उनके सेवा योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।
समय-समय पर बदले नियम
संबंधित पदक व्यवस्था के नियमों में पिछले वर्षों के दौरान कई बदलाव किए गए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अगस्त 2015 से 2025 तक अलग-अलग समय पर जारी निर्देशों और प्रावधानों में संशोधन हुआ। जून 2017, वर्ष 2019 और अगस्त 2020 में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। वर्ष 2022 में नया निर्देश जारी हुआ, जबकि मई 2024 और वर्ष 2025 में भी प्रावधानों में संशोधन किया गया।