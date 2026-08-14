Muzaffarpur news : 25 साल की पुलिस सेवा का सम्मान, बीणा कुमारी का नाम राष्ट्रपति पुलिस पदक की सूची में

गोपाल तिवारी, मुजफ्फरपुर। करीब ढाई दशक की पुलिस सेवा में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाने वाली रेल एसपी बीणा कुमारी के लिए यह गौरव का क्षण है। पुलिस सेवा में उत्कृष्ट योगदान और लंबे सेवाकाल के लिए जारी राष्ट्रपति पुलिस पदक की सूची में उनका नाम शामिल किया गया है। सूची में देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

1999 में शुरू हुआ सेवाकाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार बीणा कुमारी ने वर्ष 1999 में पुलिस सेवा की शुरुआत की। नियुक्ति के बाद उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उनकी तैनाती मुंगेर में हुई। वहां उन्होंने कानून-व्यवस्था से जुड़े दायित्वों का निर्वहन किया।

कई अहम पदों पर निभाईं जिम्मेदारी रेल एसपी बीणा कुमारी ने अपने लंबे पुलिस सेवाकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2002 में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर (मुंगेर) के पद पर कार्य किया। इसके बाद वर्ष 2005 में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, गोपालगंज के रूप में सेवाएं दीं। वर्ष 2012 में भागलपुर में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। विभिन्न जिलों और पुलिस इकाइयों में कार्य करते हुए उन्होंने कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासन से जुड़े दायित्वों का निर्वहन किया।

मुजफ्फरपुर में पुलिसिंग से जुड़े दायित्वों का निर्वहन किया दिसंबर 2005 में उन्होंने मुजफ्फरपुर में सेवा दी। इसके बाद वर्ष 2006 में विभिन्न पुलिस इकाइयों में काम करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पुलिसिंग से जुड़े दायित्वों का निर्वहन किया। विशेष शाखा में भी संभाली जिम्मेदारी वर्ष 2009 में बीणा कुमारी ने विशेष शाखा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। यहां उन्होंने संवेदनशील एवं प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन किया। वर्ष 2012 में भी एक महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए पुलिस और प्रशासन से जुड़े कार्यों को जिम्मेदारी से निभाया।

खबरें और भी







बिहार से दो नाम शामिल राष्ट्रपति पुलिस पदक की पुलिस सर्विस श्रेणी की सूची में बिहार से संजय कुमार, इंस्पेक्टर जनरल और रेल एसपी बीणा कुमारी के नाम शामिल बताए गए हैं। देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों को उनके सेवा योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।