रेल लाइन दोहरीकरण से मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी के बीच सफर होगा तेज, बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। इसमें भूमि अधिग्रहण की भी आवश्यकता पड़ेगी।

विशेष रेल परियोजना के तहत यह कार्य किया जाना है। इसके लिए मुजफ्फरपुर में चार मौजा चिह्नित किया गया है, जहां भूमि अधिग्रहण होगा। रेलवे की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर समाहर्ता ने पांच सदस्यीय कमेटी गठित की है।

यह समिति अर्जित की जाने वाली भूमि की दर व वर्गीकरण तय करेगी। इसकी रिपोर्ट जिला भू-अर्जन कार्यालय को सौंपी जाएगी। इसी आधार पर रैयतों को मुआवजा का भुगतान होगा।

परियोजना को लेकर तीन एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण होना है। इसके लिए मुजफ्फरपुर में बोचहां अंचल के मौजा झपहां, औराई के धरहरवा उर्फ परी धरहरवा, मीनापुर के छपरा मोबारक व शाहपुर मुतालुके अहियापुर में अधिग्रहण प्रक्रिया होगी।

समिति में अपर समाहर्ता, राजस्व को अध्यक्ष, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सदस्य सचिव, उप विकास आयुक्त, जिला अवर निबंधक व डीसीएलआर पूर्वी को सदस्य नामित किया गया है।

परियोजना की लंबाई करीब 59 किलोमीटर है। इसपर 635 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत मिट्टी भरने का काम, छोटे-बड़े पुलों का निर्माण, स्टेशन भवन व प्लेटफार्म का भी विकास होगा।

इससे मुजफ्फरपुर व सीतामढ़ी के बीच रेल यात्रा सुगम और तेज होगी। ट्रेनों व मालगाड़ियों के परिचालन में विलंब कम होगा और उत्तर बिहार में बेहतर रेल कनेक्टिविटी होगी।

मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना को लेकर चार मौजा में भूमि अधिग्रहण

अर्जित की जाने वाली भूमि की दर व वर्गीकरण निर्धारण को पांच सदस्यीय कमेटी गठित

जिला भू-अर्जन कार्यालय को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, इसी आधार पर रैयतों को मिलेगा मुआवजा

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