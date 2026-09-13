रघुवंश बाबू के लिए भारत रत्न की मांग, अधूरे सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे उनके सहयोगी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Raghuvansh Ke Log Organization Muzaffarpur: पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए उनके सहयोगियों ने नए संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है।

शनिवार को माड़ीपुर रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित बैठक के दौरान उनके करीबियों ने 'रघुवंश के लोग' नाम से एक नए संगठन के गठन का ऐलान किया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री की छठी पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर यह फैसला लिया गया।

वादाखिलाफी का आरोप

बैठक को संबोधित करते हुए ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि जीवन के अंतिम समय में रघुवंश बाबू ने बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जिन जनहित के मुद्दों को उठाया था, उन पर आश्वासन के बाद भी आज तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई।