मुजफ्फरपुर वालों के लिए जरूरी अपडेट, कई घंटे बिजली रहेगी बंद, इन इलाकों में होगी कटौती

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिजली आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दो सितंबर को अलग-अलग प्रशाखाओं में पोल लगाने, ट्री कटिंग और लाइन मेंटेनेंस का काम होगा। इसके कारण कई इलाकों में अलग-अलग समय पर बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

रामदयालु प्रशाखा में सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक 33 केवी खबड़ा लाइन के बगल से गुजर रहे नए फीडर में पोल लगाने का काम होगा। इस दौरान खबड़ा, मझौलिया, नेहरू नगर, भगवानपुर, डुमरी समेत आसपास के इलाकों में बिजली बंद रहेगी।

एमआइटी फीडर में सुबह 8 से 11 बजे तक 33 केवी ट्री कटिंग व लाइन मेंटेनेंस किया जाएगा। इस दौरान सभी फीडर 33 केवी सिकंदरपुर से रोटेशन पर चलेंगे। उपभोक्ताओं से महत्वपूर्ण कार्य सुबह आठ बजे से पहले निपटा लेने की अपील की गई है।

शेरपुर फीडर में दोपहर एक से चार बजे तक 11 केवी शेरपुर फीडर में मेंटेनेंस कार्य के कारण शेरपुर, अतरदह, पोखरिया पीर समेत आसपास के क्षेत्रों में बिजली बाधित रहेगी। भगवानपुर प्रशाखा में सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक 33 केवी खबड़ा लाइन के समीप नए फीडर के लिए पोल लगाने का काम होगा।

इससे भगवानपुर शक्ति उपकेंद्र से चलने वाले सभी 11 केवी फीडर बंद रहेंगे। आनंदपुरी, गोविंदपुरी, गांधी नगर, आइजी कालोनी, साकेतपुरी, सुभाष नगर, नंदपुरी, अलकापुरी, यादव नगर, गोबरसही, बजरंगपुरम, प्रभात तारा, पताही, मझौली चौक, डुमरी, फरदोगोला, लक्ष्मी नगर, सहजानंद, चाणक्य विहार समेत कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। एसकेएमसीएच प्रशाखा में दोपहर 12 से 2 बजे तक नरमा फीडर में ट्री कटिंग व लाइन मेंटेनेंस के कारण नरमा पश्चिम इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

मोतीझील में लगातार बिजली संकट, पांच बार गुल हुई बिजली शहर के प्रमुख व्यावसायिक इलाके मोटीझील में मंगलवार को बिजली आपूर्ति बाधित रहने से दुकानदारों और कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार सुबह से अब तक कई बार बिजली गुल हो चुकी है।