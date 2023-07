Muzafarpur Bank Loot: कैमरों के साथ माथापच्ची कर थक चुकी पुलिस, 150 CCTV खंगाले; फिर भी लुटेरे पहुंच से दूर

Muzafarpur Bank Loot मीनापुर के गोरीगामा में मौजूद उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में पिछले हफ्ते मंगलवार के दिन लूट हुई थी। बैंक से लुटेरों ने 9 लाख 43 हजार रुपए उड़ाए थे। पुलिस ने 150 से अधिक CCTV कैमरे खंगाल मारे हैं लेकिन लुटेरों का कोई पता नहीं चला है। गौरतलब है इस मामले में 4 नई टीमों का गठन भी किया गया है।

अब तक150 सीसटीवी कैमरे खंगाल चुकी है पुलिस, लेकिन लुटेरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।

HighLights मीनापुर बैंक लूट कांड में 10 दिनों बाद भी नहीं मिला ठोस सुराग, हवा में चल रही कार्रवाई 4 विशेष टीम के गठन व बड़े-बड़े दावे के बीच अब तक लुटेरों की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवाल

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। मीनापुर के गोरीगामा में मौजूद उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में पिछले हफ्ते मंगलवार के दिन लूट हुई थी। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने और संदिग्धों से पूछताछ करने तक ही सिमट गई है। अभी तक पुलिस की ओर से तकरीबन 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं। बावजूद इसके उनके हाथों अब तक कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। साफ है घटना के 10 दिनों के बाद तक भी पुलिस लुटेरों की गिरफ्तारी कर पाने में नाकाम साबित हुई है। गौरतलब है, लूट की गुत्थी सुलझाने के लिए 4 विशेष टीम का गठन किया गया था। अधिकारियों की ओर से दावे तो किए जा रहे कि अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन इन बड़े-बड़े दावों का असर धरातल पर नजर नहीं रहा है। मंगलवार के दिन हुई थी लूट की वारदात बता दें, पिछले मंगलवार की दोपहर हथियार से लैस पांच बदमाशों ने बैंक की शाखा में धावा बोलकर 9 लाख 43 हजार रुपए लूट लिए थे। इस दौरान वहां तैनात चौकीदार को बदमाशों ने पीट-पीट कर घायल कर दिया था। जिसके बाद वे लूट की राशि लेकर बाइक से फरार हो गए। हिस्ट्रीशीटर लुटेरों की गतिविधि पर चल रही जांच पुलिस के मुताबिक, लूट मामले की गुत्थी सुलझाने को लेकर हाल ही में जेल से जमानत पर निकले हिस्ट्रीशीटर लुटेरों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। जेल से निकलने के बाद वे सभी क्या कर रहे हैं, उनका परिवार कैसे चल रहा है, इनकम का स्रोत क्या है, इत्यादि बिंदुओं पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं, लुटेरों का कोई सुराख हाथ न लगना, लूटी राशि का कोई अता-पता नहीं चलने से पुलिस की बैचेनी और बढ़ गई है। लूट मामले में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। कई संदिग्धों से पूछताछ भी की गई हैं। करीब डेढ़ सौ जगहों पर सीसी कैमरे को खंगाला गया है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। -मनोज कुमार पांडेय, पूर्वी डीएसपी

