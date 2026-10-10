पीएम मोदी 20 नवंबर को बिहार में सकरी और रैयाम चीनी मिलों की आधारशिला रखेंगे, गन्ना किसानों को मिलेगा नया प्रोत्साहन

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। PM Modi Sugar Mill: बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने और नई मिलों की स्थापना की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

आगामी 20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सकरी और रैयाम चीनी मिलों की आधारशिला रखेंगे। गन्ना मंत्री संजय कुमार ने मुजफ्फरपुर में आयोजित किसान संगोष्ठी के दौरान यह महत्वपूर्ण घोषणा की।

25 चीनी मिलें खोलना लक्ष्य

गन्ना मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चीनी उद्योग के विकास पर युद्धस्तर पर काम चल रहा है।

राज्य में कुल 25 चीनी मिलें खोलने की दिशा में पहल की जा रही है। इससे निराश हो चुके गन्ना किसानों को दोबारा खेती के लिए प्रोत्साहन और नया बाजार मिलेगा।

मोतीपुर मिल का विस्तार

मंत्री ने कहा कि बंद पड़ी मोतीपुर चीनी मिल को अगले दो साल के भीतर चालू कर दिया जाएगा। इसके संचालन के लिए कंपनियों द्वारा निरीक्षण की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही एजेंसी का चयन होगा।