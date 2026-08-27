BRABU के रजिस्ट्रार पर पटना हाईकोर्ट सख्त, आदेश की अवहेलना पर मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Patna High Court BRABU: पटना उच्च न्यायालय ने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की कार्यशैली और अदालती आदेशों की अनदेखी पर कड़ा रुख अपनाया है।

पूर्व में पारित आदेश के अनुपालन में बरती गई कथित लापरवाही पर अदालत ने गहरी नाराजगी जताते हुए कुलसचिव से जवाब तलब किया है।

न्यायमूर्ति राजीव राय की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

अदालत की सख्त टिप्पणी

अदालत ने सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय के ढुलमुल रवैये पर तल्ख टिप्पणी करते हुए जवाब मांगा कि तय समय में आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया।

पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायिक आदेशों के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर बरती गई लापरवाही अथवा अनावश्यक देरी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मामले में याचिकाकर्ता उज्ज्वल कुमार की ओर से अधिवक्ता विजय कुमार सिंह जबकि विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने दलीलें पेश कीं।

चार सप्ताह की मोहलत

न्यायालय ने कुलसचिव को स्पष्टीकरण और शपथ पत्र दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। तय समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब दाखिल नहीं करने की स्थिति में कुलसचिव को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार पर 10 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना भी लगाया जाएगा।