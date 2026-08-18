मुजफ्फरपुर के पारू में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 700 एकड़ भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे 300 करोड़
Paroo Land Acquisition BIADA: मुजफ्फरपुर के पारू में नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 700 एकड़ भूमि अधिग्रहण पर लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना पारू को उत्तर बिहार के प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में विकसित करेगी, जिससे क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा।
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जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Paroo Industrial Area: जिले के पारू में नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इसके तहत पारू के पांच प्रमुख मौजा में 700 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित की जा चुकी है। अब जिला भू-अर्जन कार्यालय निर्धारित सरकारी दर के अनुसार प्राक्कलन तैयार करने में जुटा है।
बियाडा को जाएगी अधियाचना
प्राक्कलन को अंतिम रूप देने के बाद राशि आवंटन के लिए बियाडा (BIADA) को औपचारिक अधियाचना भेजी जाएगी। आवश्यक फंड उपलब्ध होते ही विशेष शिविर लगाकर रैयतों को पारदर्शी तरीके से मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा।
मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद बियाडा के स्तर से विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और फैक्ट्रियों को जमीन आवंटित की जाएगी।
पांच मौजा में अधिग्रहण
परियोजना के तहत मौजा चांदपुर चिउटाहा में 250 एकड़ और चतुरपट्टी में 148 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसके साथ ही हरपुर कपरफोड़ा में 120 एकड़, भोजपट्टी में 95 एकड़ और विशुनपुर सरैया में 85 एकड़ जमीन शामिल की गई है।
सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अनुसार इस भूमि अधिग्रहण से किसी भी परिवार के विस्थापन की स्थिति नहीं बनी है और पुनर्वास प्रभावित परिवारों की संख्या शून्य है।
औद्योगिक हब बनेगा क्षेत्र
प्रारंभिक अधिसूचना के बाद इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर किसी भी स्तर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। यह प्रस्तावित मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट निर्माणाधीन पटना-बेतिया फोरलेन के समीप स्थित होने से आवागमन के लिहाज से बेहद सुगम रहेगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पारू क्षेत्र को उत्तर बिहार के प्रमुख और आधुनिक औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना है।