स्वतंत्रता सेनानी पंडित सहदेव झा का मीनापुर थाने पर तिरंगा फहराने में था ऐतिहासिक योगदान

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Freedom Fighter Sahdev Jha: मीनापुर प्रखंड के हरका मानशाही गांव निवासी बिहार विभूति स्वतंत्रता सेनानी पंडित सहदेव झा ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में क्रांति की अभूतपूर्व मशाल जलाई थी।

उनके नेतृत्व में हुए आंदोलन की गूंज सीधे ब्रिटिश संसद तक पहुंची थी। समृद्ध किसान परिवार से आने वाले पंडित सहदेव झा ने देश की आजादी और सामाजिक उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया।

गांधीजी से मिली प्रेरणा

वर्ष 1917 में जब महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर आए थे, तब रामपुरहरि जाते समय रास्ते में एक गरीब महिला को फटी-पुरानी साड़ी में देखकर वे अत्यंत आहत हुए थे।

गांधीजी ने पंडित जी से कहा था कि देश में इतनी गरीबी है और आप इतने राजसी वस्त्र धारण करते हैं। बापू की इस बात से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी पगड़ी, साफा और चपकन की नीलामी करा दी।

महिलाओं के लिए दान

नीलामी से मिली राशि जब गांधीजी उन्हें वापस करने लगे, तो पंडित सहदेव झा ने इसे महिला उत्थान के कार्यों में लगाने का विनम्र आग्रह किया।

इसी धनराशि से आगे चलकर कस्तूरबा गांधी फाउंडेशन की नींव रखी गई। इसके बाद वर्ष 1930 में उन्होंने मुजफ्फरपुर में शराबबंदी और नशा मुक्ति आंदोलन का जोरदार नेतृत्व किया।

तीन बार गए जेल

पंडित सहदेव झा स्मृति मंच के संस्थापक सदस्य और उनके प्रपौत्र ओमप्रकाश झा बताते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें 1930, 1933 और 1942 में गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

वर्ष 1934 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद जब महात्मा गांधी पुनः बिहार आए, तब पंडित सहदेव झा ने उनके साथ पूरे क्षेत्र का सघन दौरा किया था। स्वतंत्रता सेनानी के करीबी 75 वर्षीय समाजवादी नेता तेजनारायण झा के अनुसार 12 अगस्त को मीनापुर थाने पर तिरंगा फहराने की योजना बनी थी।

अंग्रेजी सेना की गोलीबारी अंग्रेजी तंत्र को इस योजना की भनक लग जाने के कारण नेपाल में तैनात सेना की टुकड़ी को तुरंत बुलाया गया। 15 अगस्त को सीतामढ़ी से मीनापुर आ रही ब्रिटिश सैनिकों की टुकड़ी को रोकने के लिए रामपुरहरि के पास बड़ी संख्या में क्रांतिकारी जमा हो गए।

इस दौरान सैनिकों ने निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिसमें पांच क्रांतिकारी मौके पर ही शहीद हो गए। थाने पर फहराया तिरंगा इस शहादत के बाद 16 अगस्त को पंडित सहदेव झा के नेतृत्व में हजारों लोगों ने मीनापुर थाने का घेराव कर तिरंगा फहराया। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने तत्कालीन थाना प्रभारी लुइस वालर को थाना परिसर में ही जिंदा जला दिया।